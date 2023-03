Codice degli appalti, Unione Popolare lancia un “osservatorio permanente” sulle grandi opere

Genova. “Il nuovo codice degli appalti pubblici sognato da Salvini dà il liberi tutti a chi si fionda sul goloso piatto del Pnrr, zeppo di mega progetti e grandi opere, spesso contestate, inutili e dannose, che, già di per sé, si portano dietro il solito rischio di infiltrazioni mafiose, corruzione e lavori al massimo ribasso. A farne le spese sarà come sempre la sicurezza dei lavoratori, lo sfruttamento e la precarietà del lavoro, la distruzione dell’ambiente e soprattutto, le classi più povere e fragili della società”. Così in una nota Unione Popolare Genova.

“Il 70-80% dei prossimi appalti saranno assegnati, con il nuovo codice, senza gara. La nostra città ha ben visibili e chiare le conseguenze che questo ha comportato con i lavori per il terzo valico: i soliti amici degli amici, innumerevoli subappalti, nel falso nome della velocità di esecuzione. A discapito di cosa e di chi, poco importa. Tornano in mente le parole che ha pronunciato l’allora ministro, all’indomani del crollo (colpevole) del ponte Morandi, durante la visita al cantiere del ponte San Giorgio, piene di allegro vanto per aver gettato il codice dei contratti nel cesso, come Modello Genova insegna“.

“La nostra città – prosegue Unione Popolare – è e sarà interessata da numerose randi opere; per questo riteniamo prioritaria la creazione di un osservatorio sulle ditte che, se non riusciremo ad impedirlo, eseguiranno i lavori per la realizzazione dell’inutile e dannosa Gronda autostradale e sulle altre opere cantierate. Pertanto, Unione Popolare praticherà il controllo popolare sugli appaltatori, sulla sicurezza dei lavoratori, sulla tutela del nostro ambiente, promuovendo un osservatorio permanente su questi temi”.

Unione Popolare, “mantenendo la propria ferrea opposizione alle grandi e piccole opere inutili, non darà tregua ad un governo che pratica una politica reazionaria e liberista, in tutela del profitto-sopra-ogni-cosa, in cui lo Stato accantona, per lor signori, quelle leggi e regole che poi vengono fatte riemergere nel vile attacco ai poveri, ai diritti civili e sociali, all’uguaglianza e all’equità”, conclude il comunicato.