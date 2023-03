Cisl, mercoledì 8 marzo iniziativa dedicata a Tina Anselmi

Genova. Mercoledì 8 marzo, a partire dalle 10, presso la Sala Consiliare della Città Metropolitana di Genova iniziativa della Cisl Funzione Pubblica Liguria “Tina Anselmi per le donne” a cura di Michela Carrara, Coordinatrice Donne Cisl FP Liguria: “Una madre della Patria, anche fondatrice del Libero Sindacato e quindi della Cisl ma anche politica e parlamentare a favore delle donne e della loro emancipazione sociale e civile.

La scelta di dedicarle questo 8 Marzo va quindi oltre la pura memoria, per proporsi come contributo alla discussione sulle cose da fare per dare gambe ad una vera nuova ricostruzione, imprescindibile dall’apporto delle donne a tutti i livelli”, spiega il sindacato. Durante la mattinata ci sarà la proiezione del filmato “Tina Anselmi per le Donne” con la partecipazione degli attori Francesca Marceca e Antonio Pomara. A seguire Intervento di Mauro Pitteri, autore de “La giovane Tina Anselmi” e “Tina Anselmi per le donne”