Circo in piazzale Kennedy, Europa Verde: “Attività assurda e diseducativa per i bambini”

Genova. In città è previsto l’arrivo del circo con lo spettacolo ‘Madagascar’ di Maya Orfei che monterà il suo tendone dal 31 marzo al 16 aprile in piazzale Kennedy, nel quartiere della Foce.

Ma “Il circo più grande d’Italia”, come si legge sulla locandina, viene accolto tra molte polemiche. In particolare Europa Verde, in una nota diffusa, ha affermato di aderire e sostenere con forza la manifestazione contro l’attendamento del circo.

“Come Europa Verde – Verdi riteniamo che l’amministrazione comunale, tramite la polizia municipale, dovrebbe accertare se i circhi che si attendano in città rispettano la normativa CITES e le Leggi sul benessere animale, poiché tali normative prevedono controlli da parte dell’Ente” afferma Angelo Spanò co-portavoce metropolitano di Europa Verde – Verdi.

E prosegue: “Consideriamo questa attività assurda e diseducativa, non crediamo sia corretto diseducare i bambini con questi “spettacoli” per soddisfare l’uomo su altri esseri viventi, che sono costretti ad esercizi innaturali”.

“Ci rivolgiamo ai genitori chiedendo a loro se sia davvero utile e formativo per i loro figli farli assistere a questi “spettacoli”. A nostro avviso il Sindaco, per il futuro dovrebbe emettere un’ordinanza che vieti l’attendamento dei circhi che nei loro spettacoli utilizzano animali. Un forte si ai circhi etici” conclude poi.