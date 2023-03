Circa 30 kg di monete d’oro sequestrate al cassiere ‘infedele’: ora la procura cerca un caveau e dispone una perizia

Genova. Si è avvalso della facoltà di non rispondere stamani davanti al gip Marina Orsini, il 54enne che lavorava come cassiere presso lo sportello dell’agenzia delle entrate e riscossione di Genova, finito ai domiciliari per i reati di peculato, accesso abusivo a sistemi informatici, falsità ideologica e materiale.

All’uomo, accusato all’esito delle indagini condotte dalla guardia di finanza di essersi appropriato di circa 230mila euro che sarebbero spettati ai contribuenti, i militari hanno sequestrato una grande quantità di monete d’oro, per circa 30 kg.

Ora sarà una perizia disposta dal sostituto procuratore Francesco Cardona a stabilire con esattezza il valore di quelle monete a proposito delle quali la Procura ha un altro problema, vale a dire dove collocarle. Le monete sono infatti contenute in ordinati raccoglitori ma visto il valore potenziale (una prima stima della guardia di finanza parlava di oltre un milione di euro) devono essere custodite in una cassaforte: il caveau di una banca quindi o addirittura quello della Banca d’Italia.

L’uomo ha spiegato, attraverso il suo avvocato Federica Alì, di essere un collezionista da circa 30 anni. E ha chiarito che non si fidava delle banche per questo teneva contante e monete direttamente nella sua abitazione

