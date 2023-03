Chiavari, manutenzione straordinaria del fosso di Caperana

Chiavari. Prosegue la progettazione, voluta dal Comune di Chiavari, per aumentare la sicurezza della zona e migliorare il deflusso delle acque nel fiume Entella. Questa mattina l’assessore Paolo Garibaldi, insieme ai tecnici comunali e all’ingegnere incaricato Tarantino, ha incontrato i rappresentanti di Iren per definire i principali interventi da inserire nel progetto definitivo, in fase di redazione, e discutere alcuni aspetti tecnici legati al censimento dei sottoservizi presenti.

“L’opera si divide in due lotti. Il primo prevede la creazione di un canale a cielo aperto nel tratto compreso tra via Parma, all’altezza della rotonda che porta a San Salvatore, e l’Entella. Dopo uno studio accurato e appositi calcoli idraulici, si è deciso di sostituire l’attuale tubo di 80 cm di diametro con un condotto di 3 metri di larghezza e 2 metri di altezza. Sono già conclusi gli accordi bonari con i privati confinati con l’area oggetto di intervento e verrà salvaguardata la continuità dei terreni grazie all’installazione di opportuni passaggi di collegamento. Nessuna modifica prevista all’assetto del percorso naturalistico”.

“In parallelo stiamo affidando anche l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità per la sistemazione del fosso di Ri – afferma l’assessore al ciclo delle acque, Paolo Garibaldi – Avevamo ricevuto un finanziamento da parte di Regione Liguria, pari a circa 330 mila euro, per le opere di messa in sicurezza del fosso di Caperana e di Ri a cui aggiungeremo risorse comunali per consentirne la realizzazione complessiva”.