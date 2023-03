Chiavari, il Comune sostiene il progetto dell’area picnic nell’Auditorium dei Filippini

Chiavari. Il Comune di Chiavari sostiene il progetto avviato dalla parrocchia di San Giovanni per creare un’area picnic a disposizione dei ragazzi all’interno dell’Auditorium dei Filippini del centro sociale.

Uno spazio attrezzato con sedie, tavoli, microonde, wi-fi e calcetto, accessibile dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 15.

“Abbiamo deciso di finanziare l’iniziativa, proposta dalle parrocchie dell’ambito pastorale di Chiavari, Leivi e Camposasco e dalla Pastorale Giovanile Diocesana, con un contributo di circa 12 mila euro con l’obiettivo di incrementare l’offerta culturale e ricreativa per tutti i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado durante la pausa pranzo” dichiara il vicesindaco e assessore ai servizi Sociali, Michela Canepa.

E conclude: “Un modo anche per socializzare e stare insieme, supportati da un educatore professionale della cooperativa Il Sentiero di Arianna. Come amministrazione stiamo lavorando per dare la possibilità ai giovani del territorio di ritrovarsi, di studiare, lavorare all’interno del centro giovani che puntiamo ad aprire, entro giugno, nei locali del Lido”.