Chiavari, approvato il progetto definitivo per la nuova scuola d’infanzia Mazzini Est

Chiavari. Approvato dalla giunta comunale il progetto definitivo per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia delle Mazzini Est, finanziato anche grazie ai fondi ottenuti dal Pnrr, per un importo totale di 4.750.000 euro.

“La nuova struttura andrà ad integrarsi perfettamente nell’attuale centro di servizi scolastici presente in via Mafalda di Savoia. L’edificio si svilupperà su tre piani e avrà sei aule, servizi igenici, un grande locale per la mensa, zone dedicate alle attività libere, oltre che spazi esterni fruibili a 360 gradi – dichiara il vicesindaco Michela Canepa – È di ieri la notizia della pubblicazione del concorso internazionale di idee di Città Metropolitana per la realizzazione del nuovo polo scolastico in Colmata mare”.

“Un altro passo avanti verso la realizzazione della promessa che abbiamo fatto ai chiavaresi durante la campagna elettorale – conclude – Continuiamo ad investire nel futuro dei nostri ragazzi, dando loro la possibilità di studiare e crescere in luoghi moderni, sicuri, funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico”.