Champions League, la Pro Recco affronta l’Hannover a Lavagna

Lavagna. La Pro Recco si tuffa nella decima giornata di Champions League: mercoledì, a Lavagna, i campioni d’Europa in carica affrontano i tedeschi della Waspo Hannover; fischio d’inizio alle 18,30.

Ancora una manciata i biglietti a disposizione per questa tappa europea itinerante: dopo Imperia e Milano, i biancocelesti toccano per la prima volta il Tigullio grazie alla collaborazione con il Comune e il Lavagna 90.

Un turno che potrebbe dire molto in vista della corsa alla final eight: Ivovic e compagni sono terzi e inseguono il duo Barceloneta-Olympiacos, protagonisti dello scontro diretto delle ore 19.

All’andata i ragazzi di Sukno, reduci dalle festività natalizie, faticarono più del previsto in Germania (8-11 il risultato finale).

“Veniamo da un periodo di pausa, ci siamo lasciati con la sconfitta di Milano contro il Barceloneta e abbiamo tanta voglia di rivalsa, di ritornare a vincere per centrare il nostro obiettivo che è raggiungere il primo posto nel girone – afferma Tommaso Negri -. Ci siamo ritrovati solo oggi tutti insieme, ma non credo che questo rappresenti un problema: i ragazzi reduci dalle nazionali sono in grande forma, hanno giocato cinque partite ma il mister gli ha dato qualche giorno per rifiatare e recuperare le energie spese in World Cup. L’Hannover è in fondo alla classifica, ma ha nel suo roster diversi elementi interessanti e per noi sarà un ottimo test. Lavagna ci darà una grande spinta, a noi fa davvero piacere questa iniziativa della Champions itinerante perché percepiamo l’entusiasmo dei più giovani che non vedono l’ora di venirci a sostenere dal vivo creando sempre un’atmosfera splendida. Siamo sicuri che anche mercoledì la piazza di Lavagna risponderà in maniera calorosa e con un sold out”.

Arbitreranno l’incontro Putnikovic (Serbia) e Kovacs Csatlos (Ungheria); delegato Stavropoulos (Grecia).