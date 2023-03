Cerca di ingoiare due dosi di crack e ferisce un vigile al ginocchio, arrestato

Genova. Fa resistenza e cerca di ingoiare due dosi di crack durante un controllo. Un arresto ieri sera a Genova.

È successo tutto intorno alle 19 di ieri, durante un’attività di controllo del territorio mirata alla repressione dello spaccio e del consumo di stupefacenti in zona Maddalena, quando un cittadino senegalese è stato fermato dal reparto sicurezza urbana che si aggirava per strada con fare sospetto. Al momento del controllo l’uomo ha cercato di ingoiare due dosi di crack opponendo resistenza violenta agli agenti ferendone uno al ginocchio.

L’uomo è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale e di due appartamenti nella sua disponibilità, uno in zona Maddalena e uno in zona Carmine. All’interno degli appartamenti sono stati ritrovati 25 grammi di sostanza tra crack e cocaina in parte già confezionati e pronti per lo spaccio, in parte destinati alla produzione di altro crack. Inoltre, sono stati ritrovati materiali per il confezionamento e la pesatura delle sostanze e oltre 4500 euro prevenienti dalle attività di spaccio.

Gli agenti della polizia locale hanno sequestrato tutto il materiale e il denaro. L’uomo, irregolare sul territorio e con precedenti per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, è stato portato al carcere di Marassi.