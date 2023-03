Genova. Il monumento a Teresa Mattei, partigiana e costituente della nostra Repubblica, è stato inaugurato ieri in occasione dell’8 marzo nell’omonima piazzetta dove ha sede la Garaventa Gallo Baliano: una festa con i bambini della scuola, l’associazione genitori e insegnanti Balgasar, le istituzioni, la cittadinanza e i residenti del quartiere.

Questa mattina l’amara sorpresa: nel corso della notte sono comparse scritte sul monumento e sui muri della piccola piazza che rivendicano l’interpretazione esclusiva della vita della partigiana. “Smettete di usare i simboli della sinistra e della democrazia per dimostrare il vostro clerical fascismo arrogante” è solo una delle frasi scritte con un pennarello indelebile sul muro sopra le panchine del monumento.

“Qualcuno di molto confuso ha vandalizzato e imbrattato la struttura – scrive in un comunicato il coordinamento della associazioen Sestriere del Molo, che ha partecipato all’iniziativa – Un gesto che si commenta da sé ma che non spegne l’impegno e il desiderio di crescere insieme, di vivere una socialità gioiosa e partecipata nel quartiere. Questo pomeriggio alle 16 genitori e cittadini si troveranno fuori dalla scuola per decidere iniziative da mettere in campo nelle prossime ore“.

La Camera del lavoro metropolitana di Genova “apprende e condanna con indignazione gli atti di vandalismo avvenuti nella notte nei confronti del monumento in piazzetta Teresa Mattei, nel centro storico, inaugurato ieri in occasione della giornata internazionale della donna – si legge in un comunicato -. L’opera rientra, tra le altre cose, nel progetto di rigenerazione urbana del sestiere del molo adiacente ai Giardini Luzzati. La Camera del lavoro ribadisce che tali atti non scalfiscono l’impegno nella difesa dei valori democratici rappresentati da figure antifasciste come quella di Teresa Mattei”.