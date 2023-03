Centro storico invaso dalle macchine durante la notte: la protesta dei residenti

Genova. Ancora una volta la bellezza del nostro centro storico ‘affoga’ tra acciaio e brutte abitudini, con le sue caratteristiche piazzette letteralmente invase da auto in sosta tra palazzi storici e fontane. Questo l’esito di una “sera qualunque”, i cui residenti e passanti si sono trovati a dover far lo slalom tra le macchine parcheggiate durante la notte per attraversare i nostri carruggi.

La segnalazione, l’ennessima, arriva da un lettore di Genova24, che ieri notte tornando a casa si è imbattuto in una piazza Campetto letteralmente sommersa dalle vetture parcheggiate alla bene e meglio intorno alla storica e monumentale fontana di marmo.

“Una situazione che si ripresenta praticamente tutti i fine settimana – ci scrive allegandoci la foto – dove in quasi tutti gli slarghi si trovano auto parcheggiate. Matteotti, San Lorenzo, Campetto, Soziglia sono gli spazi solitamente utilizzati dai ‘pigri della notte’ che entrano in centro storico con la macchina”.

Ma per entrare in centro storico ci vogliono i permessi. “Non sappiamo come possa accadere – ci scrive – i varchi ci sono ma solo una o due delle auto fotografate aveva esposto un permesso leggibile. Ci chiediamo se questo possa essere considerato decoro e rispetto per quello che è a tutti gli effetti uno dei nostri patrimoni, ovvero il nostro centro storico. E la polizia locale cosa fa?”.