Centro storico, in quaranta per fermare l’arresto di un giovane pusher: arriva il reparto anti sommossa

Genova. Un ordinario controllo antidroga all’interno del centro storico genovese si è trasformato in un vero e proprio principio di rivolta da parte di una quarantina di persone tanto da dover far intervenire il reparto antisommossa della squadra mobile della questura di Genova.

L’episodio è avvenuto sabato pomeriggio, verso le 18 di sera in via Pre’ quando alcuni agenti delle squadre speciali della polizia locale e del nucleo operativo Centro dei carabinieri, alcuni in borghese, fermano un giovanissimo spacciatore di appena sedici anni di origini senegalesi sorpreso a vendere droga ad un cliente della zona.

La situazione però degenera nel giro di pochi minuti. Intorno al ragazzo arrivano prima una decina di connazionali che chiedono agli agenti di liberare il giovane. A questi se ne aggiungono altri, forse una quarantina in tutto. La tensione è alta: secondo quanto riportato da alcuni testimoni, due persone avrebbero cercato di strappare dalle mani degli agenti il giovane pusher.

Scatta l’allarme: sul posto arrivano i rinforzi delle forze dell’ordine, con gli uomini del reparto mobile della polizia di Stato e il battaglione dei carabinieri, alcuni schierati con caschi, scudi e manganelli. La folla a quel punto si disperde davanti all’inedito schieramento di forze. Carabinieri e polizia locale, quindi, fermano tre persone che saranno poi denunciate una per spaccio, il giovane pusher, e due per resistenza pubblico ufficiale.

