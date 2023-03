Centro storico e sicurezza, comitati e Civ chiedono un incontro a prefetto e forze dell’ordine

Genova. Un incontro congiunto tra i comitati e i Civ del centro storico con il prefetto Renato Franceschelli e ai vertici delle forze dell’ordine dopo l’ennesimo episodio di violenza che ha riguardato i vicoli alcuni giorni fa. La richiesta è stata inviata formalmente questo pomeriggio.

“La percezione della sicurezza non passa solo attraverso la presenza di pattuglie e ronde ma è data piuttosto dalla consapevolezza di poter vivere i nostri quartieri in ogni momento del giorno o della notte con tranquillità, a prescindere dalla presenza delle Forze dell’Ordine” dicono i comitati per voce del presidente dell’associazione Via del Campo e Caruggi Christian Spadarotto.

“Siamo molto preoccupati quindi di come le condizioni di vivibilità in alcune aree non siano affatto migliorate, pur riconoscendo l’enorme sforzo delle Forze dell’Ordine che operano sul nostro territorio. La situazione generale non è sotto controllo e le rassicurazioni ricevute basate su dati numerici relativi alle attività svolte e in essere, non rappresentano il quadro che caratterizza i luoghi ove viviamo e che quindi conosciamo bene” chiariscono comitati e civ.

“In alcuni quartieri – spiega chi il centro storico lo vive quotidianamente – il concentramento di spaccio e degrado è una costante quotidiana e non appena si decide di intervenire torna una calma apparente, ma i problemi migrano nei quartieri vicini”.

“Siamo convinti che la sinergia tra cittadini e istituzioni sia lo strumento più efficace per superare queste difficoltà e vorremmo offrire il nostro contributo ponendoci in modo propositivo“.