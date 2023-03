Castelletto, tagliati i cavi a una telecamera di sorveglianza: ieri scritte anarchiche al Carmine e su un mezzo della Croce rossa

Genova. I cavi di una telecamera di sorveglianza sono stati tagliati stanotte in corso Firenze nel quartiere di Castelletto.

Sul posto i vigili del fuoco che, verificato si trattasse di un sabotaggio, hanno avvertito la Digos.

Poco lontano, nella giornata di ieri diverse scritte anarchiche hanno interessato le Poste di via Vallechiara al Carmine, la chiesa del Carmine e poi un mezzo della Croce rossa, imbrattata nel parcheggio di via Brignole De Ferrari (e non in zona aeroporto come era stato spiegato ieri per un errore in una nota della stessa Croce rossa).

Su tutti gli episodi indaga la Digos.