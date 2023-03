Carignano, divieto di sosta da lunedì 13 marzo per 20 giorni su tutta via Ruffini: indagini geognostiche per il tunnel suboportuale

Genova. Il messaggio è arrivato stamattina come un fulmine a ciel sereno attraverso un “Alert del Comune di Genova”, quello che normalmente ricevono i cittadini del quartiere per essere avvisati della pulizia delle caditoie che già costringe gli abitanti di Carignano e i residenti del centro storico che non hanno altre alternative per posteggiare a memorizzare un indefinito puzzle di vie e orari per non trovarsi l’auto multata.

Questo il testo: Divieto di sosta: “Occorre rimuovere auto/moto dal 13 marzo alle 7 al 2 aprile a mezzanotte in via Ruffini per indagini diagnostiche“.

Tutta via Ruffini quindi, vale a dire a spanne oltre un centinaio di parcheggi che salteranno per quasi un mese, con 48 ore di preavviso agli stessi uffici comunali o, almeno, così pare, dalle verifiche effettuate in queste ore da dirigenti e dall’assessorato ai lavori pubblici.

In base a quanto appreso le indagini diagnostiche sarebbero state disposte da Aspi nell’ambito del progetto per la realizzazione del tunnel subportuale, ma uffici e municipio non ne sapevano nulla.

“Non mi piace questo modo di agire perché né noi né gli uffici della mobilità erano stati informati per tempo in modo da poter prevedere delle soluzioni alternative. Ora ci metteremo al lavoro per trovarle, chiederemo per esempio altri posti in corso Aurelio Saffi e dalla rotonda come per il salone nautico, ma non è così che si lavora” tuona il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù.

Anche dagli uffici del Comune sarebbe partito stamani un invito alla stessa Aspi a individuare posti auto alternativi. Ma stamattina ancora in via Ruffini non erano stati nemmeno posizionati i cartelli di divieto di sosta a partire da lunedì.

Intanto per lunedì, come si apprende dai canali social dell’azienda, Amiu ha sospeso la pulizia delle caditoie in piazza Rocco Piaggio