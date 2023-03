Carabinieri, visita del Generale di Corpo d’Armata Gino Micale alla stazione di S. Stefano D’Aveto

Genova. Questa mattina, il Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, Generale di Corpo d’Armata Gino Micale, accompagnato dal Comandante della Legione Carabinieri Liguria, Gen. Div. Maurizio Ferla, ha visitato la Stazione Carabinieri di S. Stefano D’Aveto, intitolata al Carabiniere Albino Badinelli, Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Memoria, che il 2 settembre 1944 sacrificò la propria vita davanti al plotone di esecuzione di un reparto nazifascista, per salvare venti civili inermi minacciati di essere trucidati come rappresaglia ad un attacco subito.

Il Gen. C.A. Micale è stato ricevuto dal comandante della Stazione che gli ha illustrato le peculiarità ed i fenomeni del territorio, ed ha incontrato tutti i militari del piccolo presidio montano che ha giurisdizione, oltre che sul comune di S. Stefano D’Aveto, anche su quello di Rezzoaglio. Nella circostanza ha salutato anche una rappresentanza dei Carabinieri Forestali della locale caserma che operano in stretta sinergia con i colleghi dell’Arma Territoriale.

Si è recato anche nella vicina frazione di Rocca D’Aveto da dove partono gli impianti sciistici del comprensorio del Monte Bue che, nei periodi di attività, sono presidiati dai Carabinieri Sciatori che si occupano della sicurezza sulle piste.

Ha inteso anche constatare personalmente l’iter per la valorizzazione di due unità abitative presenti nel comune e confiscate alla criminalità organizzata nei decorsi anni. Ha infine voluto partecipare la propria vicinanza ai militari della piccola stazione fermandosi a pranzo, in mensa; nell’occasione ha rimarcato l’importanza della vicinanza del Carabiniere al cittadino quale imprescindibile peculiarità dell’Arma soprattutto nelle piccole realtà montane come quella di Santo Stefano D’Aveto.