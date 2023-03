Cantieri navali e hi-tech tengono a galla l’economia genovese, la metalmeccanica è in crisi

Genova. È la cantieristica navale, insieme all’alta tecnologia, il comparto trainante dell’economia genovese, che ha continuato a crescere anche nel secondo semestre del 2022 nonostante l’inflazione ancora alta e l’export in difficoltà. È quanto evidenzia il consueto report elaborato dal centro studi di Confindustria.

“Al momento si naviga a vista – spiega il presidente Umberto Risso -. Genova ha visto una situazione quasi inaspettata perché nella seconda parte dell’anno, quando si temeva una situazione molto complessa, si è registrato invece un calo graduale e limitato, ci si aspettava di peggio. Genova resta in linea con la situazione economica italiana, con un incremento che è un fatto positivo. Le decisioni sugli investimenti sono sospese, alcuni vengono rinviati in attesa di chiarimenti. Il sistema tiene grazie a diversi fattori di resilienza, ma ognuno di questi è controbilanciato da un fattore di instabilità”.

Infatti, se da un lato i prezzi dell’energia scendono, la produzione regge e il turismo è pienamente ritornato ai livelli pre-Covid, dall’altro sono in risalita i prezzi delle materie prime, continua a salire il costo del denaro (e quindi è sempre più difficile investire), e il principale settore manifatturiero – la metalmeccanica – sconta un calo deciso di ordini e produzione. Il fatturato è cresciuto comunque oltre le attese (+9,2% verso l’Italia, +4,4% verso l’estero) e cresce anche l’occupazione (+1,3%) anche se alcune figure professionali sono sempre più difficili da reperire. A compensare la flessione di commesse dall’estero (-2,5%) sono quelle in arrivo dall’Italia (+1,9%).

Il porto di Genova registra buoni risultati. Il movimento passeggeri, nel periodo luglio-novembre 2022, è in rialzo del 40%: è raddoppiato il numero di crocieristi rispetto allo stesso periodo 2021, mentre i passeggeri dei traghetti sono aumentati di circa 300mila unità (+19,7%). La movimentazione di merci complessiva è in flessione del 2,5%, ma il calo è dovuto in maggior parte al crollo del traffico siderurgico (-43%). È risultato invece in aumento il traffico convenzionale, mentre è stabile quello su container.

Anche l’industria registra segnali positivi, con qualche distinguo. In generale la domanda proveniente dal mercato interno si è rivelata robusta, più delle attese (+14% il fatturato, +3,5% gli ordini). Le difficoltà si concentrano sul mercato estero, i cui scambi sono in contrazione (raccolta ordini -5%), e in particolare sulle aziende del settore metalmeccanico (produzione -9%). Restano elevati i costi di produzione, materie prime e semilavorati (in aumento del 14%), che si riflettono solo in parte sui prezzi di vendita, a discapito di una contrazione importante dei margini lordi.

La cantieristica navale è uno dei migliori comparti, con un aumento della produzione pari al 5,6%, margini stazionari e una crescita del mercato estero (+3,4%), fattori che consentono di espandere gli organici del 2%. Bene anche elettronica, informatica e il mondo hi-tech dove si registrano un aumento significativo della produzione (+8,1%) e una raccolta ordini che vola a +25% nonostante un innalzamento dei prezzi del 10,6% dovuto a costi esplosi oltre il 35% in sei mesi.

Tra le aziende dell’impiantistica e metalmeccanica si registrano i dati più preoccupanti. Si tratta del settore manifatturiero più importante, dove sono inquadrate grandi aziende (una su tutti: Acciaierie d’Italia) colpite da una crisi destinata ad avere effetti anche sul vasto indotto collegato. La produzione è calata dell’8,6%, gli ordini da clienti italiani sono diminuiti dell’11,2%, mentre quelli esteri del 17%. In questo contesto, semilavorati e materie prime hanno subito un ulteriore incremento del 5,6% del loro costo. Il risultato complessivo sono margini lordi in ampia flessione: -26,8%.

Non preoccupa più di tanto, invece, la frenata del settore delle costruzioni acuita dallo stop al Superbonus. “Già in estate i permessi di costruire erano in calo, ci aspettiamo difficoltà anche nei prossimi mesi, ma sicuramente una soluzione verrà trovata – sostiene Risso -. Si andrà verso una ripresa visti anche gli obblighi di efficientamento energetico previsti dall’Ue. Sicuramente la proiezione sarà positiva”. Il giudizio sulla misura varata dal governo Conte non è clemente: “Non era una politica molto in linea con l’esigenza del Paese, certe risorse potevano essere usate in maniera diversa”.

Dal punto di vista occupazionale spicca ancora la difficoltà di reperimento denunciata da molte imprese. Gli assunti a Genova passano da 55.350 nel 2021 a 61.770 nel 2022, ma la percentuale di coloro che le aziende trovano a fatica sale dal 37,4% al 43,2%. Ai primi posti ci sono i dirigenti (63,6%), i conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili (59,3%) e gli operai specializzati (56,8%).

“La causa principale è il mismatch di offerta formativa ma dall’altra parte il fenomeno delle grandi dimissioni è ancora rilevante”, commenta Giacomo Franceschini, responsabile del centro studi. “A volte si fa più difficoltà proprio perché siamo a Genova – aggiunge Risso -. C’è sempre più propensione a guardarsi intorno, a non immaginarsi una carriera in una sola azienda, è più facile stare a Milano con molte possibilità di cambiamento piuttosto che scegliere una città che al momento è abbastanza anemica in termini di sviluppo economico ed aziendale”.

Più piatto l’andamento dei servizi, che registrano moderati incrementi ed esauriscono la spinta della ripresa post-Covid. Meno brillanti rispetto all’industria i risultati nel terziario avanzato e nella sanità privata. Bene la logistica, dove il fatturato cresce del 4,2% e i margini lordi aumentano, e il turismo, con un’ulteriore espansione del fatturato che sale al 19,4%.

Nei prossimi mesi l’attività economica risentirà del fatto che il commercio mondiale rallenterà in misura significativa nel 2023, a causa degli effetti dell’elevata inflazione e dell’incertezza connessa con il conflitto in Ucraina. Le esportazioni sono giudicate in flessione, ma il giro d’affari delle imprese reggerà (la variazione percentuale sarà calcolata sul 2022, il che limita l’impatto dell’effetto-prezzi). Le notizie più positive vengono dalle previsioni sugli ordini, in rialzo del 4,5%: è probabile che le debolezze riscontrate già a fine 2022 si protraggano nei primi mesi del 2023, ma che dalla primavera vi sia un andamento della raccolta ordini molto più robusta. L’inflazione scenderà dai livelli record del 2022 e la dinamica dell’export subirà un ridimensionamento. Anche le previsioni degli investimenti delle aziende sono meno brillanti rispetto a quanto visto nel 2022: il costo del credito e l’incertezza rendono meno favorevole investire in ampliamento della capacità produttiva. Le indicazioni delle aziende trovano conferma nelle previsioni macro-economiche del centro studi di Confindustria: già a gennaio la fiducia delle imprese ha smesso di scendere e oscilla su livelli modesti, gli ordini calano meno, le scorte si sono lievemente ridotte.