Cantieri in città: interventi programmati, viabilità alternativa e lavori in corso dall’11 al 17 marzo

divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti sul lato monte.

Dal 6 al 17 marzo , fatta eccezione per le giornate del venerdì , sabato e domenica, nella fascia oraria 2/4. 30 in via Buranello, tratto tra via Cassini e via Pensa, è istituito il divieto di circolazione esclusi veicoli afferenti al cantiere attivo per lavori sulla condotta del gas.

Fino al 30 marzo, in Sopraelevata, passo a via di Francia, via di Francia, via de Marini, via Balleydier e via Scappini, saranno stabilite modifiche alla circolazione veicolare e pedonale e alla sosta di veicoli per interventi di riqualificazione Sistema A7-A10-A1- Nodo S. Benigno.



Dalle ore 21 del 10 alle 6.30 del 13 marzo sono stabilite le seguenti prescrizioni in:



via di Francia – tratto tra via Scarsellini e via Balleydier