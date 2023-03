Cantieri autostradali, in prefettura firma di un nuovo protocollo d’intesa per la sicurezza dei lavoratori

Genova. Mercoledì 22 marzo alle 16 in prefettura a Genova sarà sottoscritto il protocollo di intesa regionale relativo alle misure aggiuntive di protezione per i lavoratori in ambito autostradale con l’obiettivo di rafforzare le misure poste a tutela della sicurezza.

Il patto sarà siglato dalla Regione Liguria, dalle prefetture liguri, da Autostrade per l’Italia, da Autostrada dei Fiori, Salt e dai sindacati Cgil, Cisl e Uil oltre alle associazioni datoriali Ance e Confindustria.

L’accordo, rinnovato e ampliato rispetto al documento stipulato nel 2017, è stato esteso a tutti i cantieri operanti in ambito autostradale e non solo a quelli di manutenzione.

Oltre all’impegno delle prefetture, quali garanti della legalità, anche in materia di tutela del diritto alla salute e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, il nuovo protocollo sancisce diversi impegni per le concessionarie: tra questi, la garanzia dello svolgimento di sopralluoghi da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza anche nei cantieri che non necessitano di notifica preliminare, assicurando alle organizzazioni sindacali l’accesso all’elenco delle principali lavorazioni in corso.

Inoltre si dà garanzia di organizzare momenti di confronto con i sindacati sulle tematiche dell’organizzazione del lavoro, della sicurezza dei cantieri, anche con il coinvolgimento delle imprese affidatarie, delle Ance territoriali e Confindustria.

Regione Liguria dovrà garantire l’accesso ai firmatari dell’intesa alle notifiche preliminari e alle informazioni di inizio lavori tramite abilitazione al Sistema Informativo Edilizia Notifiche Dematerializzate; inoltre dovrà promuovere e garantire, iniziative formative dedicate ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, preordinate ad assicurare adeguati standard di sicurezza durante gli accessi agli ambiti lavorativi del sito autostradale.

Dal canto loro le organizzazioni sindacali si impegnano a diffondere presso i lavoratori i contenuti del patto, e richiamare l’attenzione sui comportamenti da osservare nell’ambito della piattaforma autostradale, attivando, a tal fine, specifiche campagne di informazione.

Infine le associazioni datoriali si impegnano a porre in essere ogni azione nei confronti dei propri associati connessa alle previsioni del protocollo.

La sottoscrizione del nuovo accordo sarà l’occasione per un momento di confronto sulle migliori pratiche adottate per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro dei concessionari autostradali e sulle modalità di azione del nuovo organismo di monitoraggio nell’ambito del tavolo per la sicurezza dei lavoratori operanti nell’ambito autostradale ligure.