Cane ringrazia con un “bacio” il vigile del fuoco che lo ha salvato dal dirupo

Genova. Un uomo residente in via Fundega a Fontanegli da un paio di giorni sentiva abbaiare un cane, come raccontato in una nota dei vigili del fuoco.

Il suono sembrava ben localizzato in fondo ad una scarpata nei pressi di casa sua. Così si è deciso a chiamare i vigili del fuoco che, individuato l’animale, rimasto bloccato, si sono calati con tecniche alpinistiche e lo hanno salvato. La bestiola fortunatamente è in buone condizioni di salute.

Successivamente è stato consegnato alla Croce Bianca per i controlli del caso e per risalire all’eventuale padrone. Il cane – raccontano i vigili fuoco – non si è dimenticato di ringraziare il capo squadra con un bel “bacio”.