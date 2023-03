Campomenosi (Lega): “Con noi al governo importanti risultati per l’Italia e l’Europa”

Genova. “Con la Lega al Governo, si vedono risultati importanti per l’Italia e per l’Europa. Da ultimo, dopo decenni di chiacchiere e politiche del no, torniamo centrali in Europa con il Ponte sullo Stretto: un’opera strategica e all’avanguardia che porterà sviluppo e opportunità di crescita per il Sud e per tutto il Paese”. Così Marco Campomenosi, capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo.

“L’impegno di Matteo Salvini, Edoardo Rixi e della Lega è a tutto campo: a Bruxelles, per le regioni del Nord Ovest italiano stiamo portando avanti progetti e iniziative importanti, come il rafforzamento della governance dei corridoi transeuropei dei trasporti per velocizzare le opere pubbliche, tra cui le più grandi e a valore aggiunto europeo – la TAV, ma anche il Terzo Valico e le opere infrastrutturali nei porti liguri – avranno un impatto positivo sull’economia e sullo sviluppo industriale dei territori”.

“Prosegue la nostra battaglia contro quelle politiche europee fortemente negative per interi settori, come il comparto armatoriale che rischia di pagare a caro prezzo gli eccessi dell’ideologia green e anche contro le assurde e discriminatorie restrizioni austriache al Brennero che penalizzano imprese e lavoratori italiani, mentre salutiamo con favore l’intesa tra Ministero Trasporti e Bei per sviluppare in maniera moderna il trasporto ferroviario. Il Pd e la sinistra, gli stessi che per anni hanno bloccato il Paese, oggi parlano di opere inutili che non si faranno mai, proprio come sostenevano del Decreto Genova dopo il crollo del Morandi. A loro lasciamo le polemiche, mentre loro parlano, Salvini fa: a differenza della sinistra, noi crediamo nell’Italia”, conclude Campomenosi.