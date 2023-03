Campo nomadi in via dell’Acciaio, il Comune: “Sono lavoratori stagionali, presto se ne andranno”

Genova. In consiglio comunale a Genova è stato affrontato il caso del campo nomadi che ha preso piede da qualche settimana in via dell’Acciaio, a Sestri Ponente. Alcune baracche, abitate da una dozzina di persone, tutti adulti, hanno fatto preoccupare i residenti che, forse in maniera ingiustificata, hanno collegato alcuni episodi di furti alla presenza degli stranieri.

Il tema è stato oggetto di un’interrogazione a risposta urgente presentata da Maria Bruccoleri (Genova Civica) che ha chiesto all’amministrazione chiarimenti sul tipo di popolazione e sulle azioni che il Comune voglia intraprendere.

La risposta è arrivata dall’assessore alla Sicurezza e polizia locale Sergio Gambino: “Abbiamo effettuato diversi rilievi – ha spiegato – e in nessun caso, di giorno, abbiamo trovato persone in loco, l’area è in condizioni tutto sommato decorose, senza l’abbandono di rifiuti anzi, qualcuno effettuava anche la raccolta differenziata, anche le strutture risultavano in ordine”.

“Abbiamo intimato ai dimoranti, 12 persone, di abbandonare l’area – continua – ma ci hanno spiegato che sono lavoratori stagionali nel settore agricolo e che con la primavera si trasferiranno tutti in Germania, quindi abbiamo preferito non procedere con lo sgombero e aspettare che se ne vadano spontaneamente per effettuare la bonifica definitiva”.

Gambino conclude: “Per quanto riguarda i furti, non abbiamo motivo di pensare che siano responsabilità di queste persone che, come appurato, sono tutti cittadini che lavorano”.

La giunta ha confermato che nel campo nomadi non sono presenti né bambini né donne in stato di gravidanza.