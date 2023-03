Campionato Primavera: la Sampdoria sconfitta a Frosinone

Ferentino. Cicuta amara per i ragazzi di Tufano, al 46°, quando – in vantaggio di due goal e dopo una frazione di gioco di alto livello – si sono visti accorciare le distanze, all’ultimo secondo del primo tempo, da un tiro di Condello (un passato nella Juventus e nel Milan), nemmeno troppo forte – scagliato da pochi centimetri della linea di fondo, che ha sorpreso Scardigno.

Squadre negli spogliatoi ed al rientro, è iniziata un’altra partita che non ha avuto nulla a che vedere con i primi 45 minuti, nei quali un brillante Segovia, aveva mandato in rete, dapprima Montevago (scaltro ad approfittare di un paio di lisci avversari, per scagliare in rete la palla dell’1-0) e poi Leonardi (che Tufano ha voluto premiare, per il goal contro l‘Atalanta, mandandolo in campo al posto di Ivanović).

Tra l’altro le occasioni pro-Samp erano anche fioccate (una allo stesso Leonardi, due minuti prima della sua rete ed una per Cecchini, che poteva portare il Doria sul 3-0), mentre il Frosinone aveva creato apprensione, solo per qualche errata uscita a vuoto, su traversoni alti di Scardigno, che peraltro era stato bravo a deviare in corner, al 38°, un pericoloso tiro di Peres.

Parlavamo del rientro in campo, nella ripresa, di un’altra Samp, cui va data l’attenuante dell’episodio sfortunato del 54°, quando l’arbitro ha abboccato ad un tuffo di Afi Ayoub (ex Speia), leggermente pressato da Miettinen, per fischiare una punizione, pochi metri fuori area, che lo stesso autore del goal di inizio rimonta, Condello, ha pennellato sopra la barriera, lasciando di sasso Scardigno (2-2).

Sono bastati altri otto minuti, per vedere il risultato ribaltato da Selvini (ha già esordito in Serie B), capace – a due passi dal palo di sinistra difeso da Scardigno – di fare perno sul corpo di Aquino, girarsi di mettere in rete, di prepotenza, la palla del 3-2, lasciando tutti i blucerchiati basiti, per come era girato il match, affossatosi al 64°, quando il tunisino Afi Ayoub ha preso in contropiede tutti quanti ed ha mandato in porta ancora Selvini per il 4-2 ciociaro.

Senza bisogno di commento, i restanti minuti, salvo l’esternazione del dubbio che il voto di peggiore in campo, potrebbe essere assegnato ad uno dei due guardialinee, la cui sistematica segnalazione di offside, ha indotto a pensare che la bandierina venisse alzata al momento d’arrivo palla e non a quello del lancio… Ma senza moviola, il beneficio del dubbio va concesso, anche se i casi hanno superato la decina… Tuttavia, anche il più accanito tifoso, non potrebbe imputare alla terna arbitrale la sconfitta, peraltro appesantita da un palo di Afi e dal goal del pesante 5-2 del triplettista Condelo, direttamente su corner, con smanacciata passiva di Scardigno.

Queste le formazioni schierate dai due tecnici, Gorgone e Tufano:

Frosinone (4-3.3): Palmisani; Kamenšek, Maestrelli, Maura, Rosati (46° Ferrieri); Mulattieri (46° Afi), Peres, Cangianiello; Errico (76° Pera), Selvini (76° Jirillo), Condello (87° Stefanelli).

A disposizione: Stellato, Di Chiara, Milazzo, Zettera, Gomes Tesolini, Pozzi, Macej, Gozzo, Stazi, Voncina.

Sampdoria (3-4-1-2): Scardigno; Miettinen (56°Lotjonen), Aquino, Migliardi; Porcu (80° Chilafi), Uberti (67° Conti), Cecchini, Di Mario; Segovia; Montevago (80° Tozaj), Leonardi (67° Ivanović).

A disposizione: Ragher, Gentile, Peretti, Pozzato, Straccio, Caruana, Ntanda.