Campionati universitari, tanta grinta per Genova che sfiora l’impresa con Milano

Genova. Impresa sfiorata per la selezione femminile universitaria del CUS Genova Volley nel girone di qualificazione ai Campionati Nazionali Universitari di pallavolo, in programma in primavera a Camerino. Le genovesi hanno infatti messo in grande difficoltà il CUS Milano Volley, reduce dalla vittoria dello scorso anno nell’edizione di Cassino 2022. Il tutto in una fase preliminare caratterizzata da un girone a tre squadre con la partecipazione anche di CUS Insubria, prossima avversaria.

Una prova di carattere quella della selezione genovese. Dopo un avvio un po’ contratto la formazione di Matteo Zanoni ingrana e chiude il set sul 21-25 per le milanesi. Nel secondo parziale capitan Bulla e compagne tengono il pallino del gioco e riescono a pareggiare i conti, tornando però di nuovo sotto nel terzo set. Nel quarto, trascinate dalla verve di Montedoro, lottano con le unghie e con i denti, venendo sconfitte solamente ai vantaggi dopo aver sfiorato il quinto set più volte. Appuntamento ora il 4 aprile in trasferta contro il CUS Insubria, ultima sfida del girone di qualificazione.

“Sicuramente siamo partite un po’ contratte all’inizio della partita – commenta Aurora Montedoro, giocatrice della selezione universitaria, tesserata con la Rimont Progetti Genova – Cosa dovuta probabilmente al fatto che è la prima volta che giochiamo tutte insieme, in quanto di solito giochiamo contro nelle varie squadre e nei vari campionati. Poi ci siamo riprese e abbiamo trovato la giusta grinta che secondo me ci ha fatto vincere il secondo set e ci ha portato a giocarci il quarto punto a punto. Partita difficile perché loro sono una squadra che aveva già giocato insieme anche l’anno scorso. Noi puntiamo tutto sulla prossima giocandoci tutto quello che abbiamo”.

Queste, invece, le parole di Silvia Bulla, capitana della selezione universitaria e giocatrice della Rimont Progetti Genova: “Per noi rappresentare l’Università di Genova è un onore e un piacere. Un onore rappresentarla fuori dai confini e un piacere perché comunque giochiamo a pallavolo, lo sport che abbiamo scelto di fare nella vita. È anche soprattutto una bella esperienza giocare con persone contro cui di solito giochiamo. Speriamo di andare a fare una bella partita la prossima e vedremo se riusciremo ad andare alla fase successiva”.