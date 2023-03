Campasso, il Comune: “I lavori all’ex mercato ovoavicolo saranno conclusi entro fine 2023”

Genova. La rigenerazione dell’ex mercato ovoavicolo del Campasso sarà ultimata entro la fine del 2023. Lo ha assicurato l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco del Comune di Genova Pietro Piciocchi rispondendo a un’interrogazione a risposta immediata di Monica Russo, consigliera del Pd, su quale sia lo stato di avanzamento di un cantiere “su cui il quartiere punta molto”.

Piciocchi ha premesso che il cantiere in questione è stato “complicato” e ha “subito più di una variante di progetto in seguito a imprevisti di vario tipo” che hanno rallentato i lavori stessi.

L’amministrazione ha effettuato numerosi sopralluoghi per dare l’ok alle soluzioni alternative alle varie problematiche che si sono presentate, tra cui l’avvio dei cantieri nel periodo Covid, e la necessità di rispettare diverse prescrizioni da parte della sovrintendenza ai beni artistici e architettonici.

“Il progetto si compone di quattro parti, un edificio palestra, un edificio commerciale, un edificio scolastico e un campo di calcio che sarà realizzato sulla copertura – spiega Piciocchi – al momento

la palestra è la parte più avanzata e dovrebbe essere ultimata entro giugno, così come il supermarket, mentre per l’asilo saranno necessarie opere strutturali in elevazione e la fine lavori è prevista entro dicembre 2023 così come per il campo di calcio”.

La consigliera di minoranza Russo ha chiesto che la giunta tenga aggiornata l’aula con l’effettivo cronoprogramma e che possa essere convocata una commissione consiliare sul posto in modo da “fare il punto su tutti i progetti di rigenerazione che riguardano la zona – ha detto Russo – tenendo conto anche dei futuri lavori al nodo ferroviario”.

L’ex Mercato Ovoavicolo di Sampierdarena è un edificio ottocentesco di notevole mole, dismesso dagli anni 80; il progetto punta al recupero conservativo delle parti riconoscibili e la demolizione di tutti i manufatti non congrui troppo rimaneggiati o staticamente instabili.

La scuola sarà collocata nella palazzina sul lato sud, edificio sensibile per il quale è previsto l’adeguamento sismico, con a disposizione uno spazio esterno; i padiglioni dell’ex mercato, lato via del Campasso, vengono demoliti per lasciare spazio a una struttura per spazi destinati ad attività commerciali per una superficie di circa 700 metri quadrati con parcheggio sopra la copertura.

Nell’edificio che dà su via Pellegrini ci sarà la palestra,800 metri quadrati, e due spogliatoi a servizio della palestra e del campo da calcio. Spazi aperti per bambini e anziani, con un nuovo accesso carrabile, sono previsti sul lato di via Spaventa.