Camion si ribalta in A10: chiusa l’uscita di Genova Aeroporto

Genova. L’uscita di Genova Aeroporto è stata temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Genova, per un incidente lungo la corsia.

Per chi proviene da Ventimiglia si consiglia di uscire a Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Secondo le prime informazioni un camion si sarebbe ribaltato sulla A10. Sul posto è giunta in codice rosso un’automedica del 118. L’uomo alla guida del mezzo non avrebbe riportato ferite gravi. Tuttavia è stato trasportato, in codice giallo e in via precauzionale, al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi.

Nel frattempo sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia si sono formati circa tre chilometri di coda.