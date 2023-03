Calata olii minerali, sversamento di solvente in banchina: verifiche sugli impianti

Genova. Allarme in porto questa mattina dove verso le 12 Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco sono stati attivati dall’Autorità di sistema portuale per uno sversamento presso la banchina di calata olii minerali di Sampierdarena.

La perdita ha riguardato un modesta quantità – una ventina di litri – di un agente chimico, un solvente, che per la sua natura ha fatto scattare le procedure di emergenza. Secondo quanto riportato dalla Capitaneria di Porto, intervenuta in pochi minuti con i suoi uomini, la sostanza non è entrata in contatto con l’acqua di mare, rimanendo contenuta in banchina.

Dopo la messa in sicurezza della zona, si è proceduto alla bonifica e alle prime verifiche sugli impianti per capire l’origine della perdita.

Fortunatamente, quindi, lo sversamento non è ‘uscito’ dai perimetri dell’impianto a rischio di incidente rilevante: non sono quindi scattate le procedure previste dal piano di emergenza esterna. E anche in questo caso possiamo dire per fortuna, visto che il Pee vigente risulta scaduto – vale a dire non aggiornato secondo quanto previsto dalla normativa – dal febbraio 2021.

(Per le immagini si ringrazia il corpo dei Vigili del Fuoco di Genova)