Calata Bettolo, ultimati i primi quattro nuovi binari ferroviari della parco merci

Genova. Collaudati i primi fasci binari del nuovo parco Bettolo-Rugna e ripreso a pieno ritmo il cantiere di galleria Molo Nuovo, la linea che mette in connessione diretta il parco ferroviario a servizio dei terminal del bacino di Sampierdarena con il Campasso e da lì verso il Terzo Valico, per raggiungere il cuore dell’Europa attraverso la rete ferroviaria nazionale del Corridoio Reno-Alpi.

Questo l’annuncio di Autorità di Sistema Portuale: “L’obiettivo degli interventi in corso nel porto di Genova è chiaro: potenziare il trasporto ferroviario delle merci per una logistica più sostenibile, anche in vista dell’aumento dei traffici previsto con il compimento della Nuova Diga entro il 2026”.

Del nuovo parco ferroviario Bettolo-Rugna sono stati ultimati i primi quattro dei complessivi nove nuovi binari e prosegue la rimozione di quelli obsoleti che progressivamente saranno sostituiti dalla nuova infrastruttura ferroviaria attrezzata con gru transtainer ferrate RMG e altri dispositivi per l’ottimizzazione della funzionalità del parco. I binari saranno impiegati per la movimentazione sia dei carri a servizio dei terminal contenitori Bettolo Genoa Mediterranean Gateway e PSA SECH, che delle ferrocisterne per le rinfuse liquide, a servizio del polo di Calata Olii Minerali. Il progetto prevede anche l’installazione di una piastra di traslazione locomotori per garantire la massima lunghezza utile di binario per la formazione dei convogli.

In continuità, stanno procedendo anche i lavori per il raddoppio della linea di galleria Molo Nuovo, collegamento di ultimo miglio essenziale perché raccorda il porto commerciale di Genova con il retroporto Campasso e con la rete ferroviaria nazionale, oggetto del maxiprogetto Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova.

“Da questo si capisce come le opere in realizzazione nel porto non siano elementi isolati, ma sinergici a un ampio e strategico rafforzamento delle infrastrutture ferroviarie ad alta efficienza e alta capacità che costituiscono la prima parte del Corridoio Reno – Alpi, collegamento tra Genova e i porti di Anversa e Rotterdam, e che rappresentano uno degli assi della rete di trasporto integrato europea (TEN-T), pianificata per una più efficiente circolazione delle merci nel territorio dell’Unione Europea a maggior vocazione industriale”