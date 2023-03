Genova. Un muratore, per cause ancora da chiarire, è caduto questa mattina da un ponteggio in via Balbi Piovera poco dopo le 8:30.

Secondo quanto riferisce il 118 il volo è stato di circa tre metri e mezzo e l’uomo, del 1982, di nazionalità albanese, ha subito un grave trauma cranico ed è stato intubato dal medico e dai soccorritori intervenuti. Sul posto anche i carabinieri.

Il ferito è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.