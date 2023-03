Busalla, uomo investito da una macchina: portato in codice rosso al pronto soccorso

Genova. Brutto incidente questa mattina alle prime luci dell’alba a Busalla, dove un uomo è stato investito da una vettura riportando gravi ferite.

L’incidente è avvenuto alle 5,30 in una strada del centro della cittadina della Valle Scrivia: secondo le prime informazioni l’auto avrebbe travolto l’uomo, di circa 40 anni, a velocità mediamente sostenuta.

Immediato il soccorso dei medici del 118 che hanno prestato le prime cure alla vittima dell’incidente, decidendo poi per un trasporto in codice rosso al San Martino di Genova. Una volta arrivato sul posto il codice di emergenza è stato declassato a giallo. L’uomo non è in pericolo di vita.