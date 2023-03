Bucci stravolge i piani sulla “metropolitana ferroviaria”: idea Amt per la gestione del servizio

Genova. Il sindaco Bucci ama chiamarla “metropolitana di superficie“, termine usato in origine per quelli che oggi sono diventati gli assi di forza dei bus elettrici, o “metro-mare“, brand ispirato a quello di una busvia tra Rimini e Riccione. Ma in effetti il livello di servizio dovrebbe avvicinarsi a quel concetto: un treno ogni 7 minuti (circa) tra le stazioni di Sampierdarena e Brignole, almeno uno ogni 15 minuti tra Voltri e Sampierdarena e tra Brignole e Nervi. Questa l’attuale previsione di potenziamento del servizio ferroviario urbano una volta terminati i lavori del nodo di Genova. La novità, però, è che il Comune adesso vorrebbe gestire direttamente quella linea. E intende farlo proprio attraverso Amt, la sua azienda in house di trasporto pubblico.

“È vero, ne stiamo parlando con l’amministratore delegato delle Ferrovie, Luigi Ferraris“, conferma l’assessore alla Mobilità Matteo Campora. L’ipotesi era emersa la settimana scorsa durante un incontro organizzato da Italia Viva al Matitone. “L’obiettivo è avere una maggiore integrazione con la rete di trasporto pubblico – spiega Campora -. Amt ha già competenze sulla parte ferroviaria ma dovrà formare personale ad hoc perché la Genova-Casella è una linea a scartamento ridotto e i requisiti sono differenti. Ma stiamo studiando il modo di farlo e c’è un’interlocuzione aperta. Il materiale rotabile rimarrebbe quello di Trenitalia“.

La creazione di un vero servizio ferroviario metropolitano con orari cadenzati, potenzialmente una svolta cruciale per la mobilità genovese, è contemplata dall’accordo quadro che la Regione ha sottoscritto con Trenitalia un anno fa e che immagina lo scenario infrastrutturale del 2027, con Terzo Valico e Nodo di Genova completati e in esercizio (secondo il commissario sarà tutto pronto entro la fine del 2024). Si tratta del documento con cui la Regione si impegna a prenotare un certo numero di tracce sulla rete gestita da Rfi nell’ambito di una programmazione a lungo termine. Dunque nessun dubbio sul fatto che – ad oggi – la gestione spetti a Trenitalia. E infatti la “fuga in avanti” del Comune non ha trovato sponda nel gruppo Fs, da cui al momento non arrivano commenti.

D’altra parte l’orizzonte è tutt’altro che definito. Lo stesso accordo quadro, infatti, prevede che “i volumi” di servizio “potranno essere incrementati fino a raggiungere a regime” il 15,73% in più rispetto alla situazione odierna, cioè 8,2 milioni di treni-chilometro contro gli attuali 7,1 milioni. Ma di questo potenziamento per ora non c’è traccia nel contratto di servizio tra Regione e Trenitalia, in vigore fino al 2032, che costa oltre 1,28 miliardi suddivisi in 15 anni (compreso l’acquisto di 48 nuovi treni) e prevede una produzione annua costante per tutta la sua durata. Per mettere in funzione la “metropolitana di superficie”, insomma, bisognerà trovare altri soldi e probabilmente anche acquistare altri treni, visto che quelli attualmente in servizio, sebbene ritenuti compatibili a livello di prestazioni, non risultano sufficienti in termini di quantità.

In ogni caso i progetti di Bucci sconvolgerebbero tutti i piani. Fermo restando che la discussione è ancora ai preliminari, una delle ipotesi sul tavolo è la costituzione di una società ad hoc sul modello di Trenord, la joint venture che gestisce il servizio regionale in Lombardia, partecipata da Trenitalia e da una controllata della Regione. “Si può immaginare qualcosa del genere – chiosa l’assessore ligure ai Trasporti, Augusto Sartori -. Programmeremo una serie di incontri e ne discuteremo con tutti i soggetti coinvolti. Quella esposta dal sindaco è una buona idea che andrà trasformata in un fatto concreto, ma è giusto crederci”. Ovviamente, a valle di un assetto simile, il contratto di servizio andrebbe sostanzialmente riscritto da capo e il nuovo soggetto gestore dovrebbe trovare almeno le risorse per pagare il pedaggio dovuto per l’uso della linea. Senza contare che il sindaco sogna il trasporto pubblico gratuito già nel 2024 e oggi l’integrazione tariffaria Amt-Trenitalia per la tratta urbana costa al Comune circa 7,5 milioni all’anno.

Va da sé che l’idea di strappare a Trenitalia la gestione del nodo di Genova metterebbe in discussione tutti gli accordi presi finora. Le “linee guida” dell’accordo quadro stabiliscono un “servizio cadenzato” a partire dalle 9.00 del mattino. Con l’attivazione della bretella Voltri-Sampierdarena per i treni a lunga percorrenza si libereranno tracce sulla linea costiera del Ponente per i convogli locali. Le relazioni Savona-Sestri Levante e Voltri-Nervi verrebbero servite con un treno ogni mezz’ora in ciascuna direzione, portando la frequenza complessiva a 15 minuti tra Voltri e Sampierdarena. In Valpolcevera il servizio avrebbe ben poco di metropolitano, con una frequenza di 30 minuti generata dalla combinazione delle corse Arquata Scrivia-Brignole e Busalla-Brignole a cadenza oraria. Sul Levante fino a Nervi si tornerebbe a 15 minuti grazie alla sovrapposizione della linea urbana e di quella suburbana.

Le gallerie che saranno percorse dai treni metropolitani in arrivo a Brignole

Nel tratto tra Sampierdarena e Brignole, interessato dal potenziamento delle gallerie Colombo e San Tomaso, si avrebbe la crescita più consistente con l’aggiunta dei regionali per Ventimiglia, Acqui Terme e quelli della Valle Scrivia (uno ogni ora). Qui le frequenze si avvicinerebbero davvero a quelle di una metropolitana, anche se questa tratta in futuro potrebbe essere coperta pure da una diramazione Dinegro-Fiumara dell’attuale sotterranea per cui Tursi è già a caccia di finanziamenti. Da ricordare che il piano di esercizio del progetto originario prevede teoricamente un treno ogni 10 minuti tra Voltri e Sampierdarena (ma anche tra Ronco Scrivia e Sampierdarena) e 5 minuti tra Sampierdarena e Brignole, frequenze che si potranno raggiungere eventualmente in ora di punta.

Il documento cita inoltre alcune nuove fermate. Anzitutto Terralba, finora rimasta in dubbio: in questa zona, che in futuro sarà servita anche dalla metropolitana propriamente detta, dovrebbero fare capolinea i regionali provenienti da Acqui Terme e Ventimiglia, ma l’utilizzo potrebbe estendersi alle corse di rinforzo in partenza da Voltri al mattino presto. Già finanziata e progettata la nuova stazione Aeroporto-Erzelli collegata alla doppia funicolare, mentre le fermate di Sestri Ponente e Cornigliano si sposteranno rispettivamente verso ovest e verso est. Poi c’è tutta la teoria da tradurre in pratica: tra Voltri e Pra’ dovrebbe sorgere una fermata a Palmaro e Tursi ne vorrebbe una anche a Pegli Lido. Tra Bolzaneto e Rivarolo ci sarà spazio per uno stop a Teglia. E finalmente, anche se si tratta di un impianto già esistente, potrebbe trovare un senso anche la “stazione fantasma” di Via di Francia che, secondo lo schema allegato all’accordo quadro, sarà toccata da tutti i treni metropolitani costieri ma anche da quelli della Genova-Ovada-Acqui Terme.

Ma ora tutto può cambiare con l’ipotesi messa in campo dalla giunta Bucci. Del resto la consapevolezza che la ferrovia urbana possa diventare il vero asse portante del trasporto pubblico genovese sembra piuttosto recente: basti pensare che nel Pums del 2019 i potenziamenti infrastrutturali sul Nodo sono appena accennati e i diversi scenari elaborati non tengono conto dell’impatto che avranno sul servizio. Per discuterne, comunque, ci sono almeno due anni, visto che il traguardo del 2024 per il Terzo Valico e le opere connesse appare suscettibile di qualche ritardo (oltre a quelli accumulati negli ultimi tre lustri), al netto dei collaudi e dei tempi necessari per riprogrammare tutto il servizio.