Brignole, i giardini di Borgo Pila restano ancora sulla carta ma il Comune assicura: “C’è un’accelerazione”

Genova. Ancora non c’è una data per l’inizio dei lavori del futuro parco urbano con parcheggio sottostante nella zona di Borgo Pila, sopra Brignole, a Genova ma la giunta Bucci assicura che “ultimamente c’è stata un’accelerazione”. Il tema è stato portato all’attenzione del consiglio comunale di oggi grazie a un’interrogazione a risposta urgente di Mattia Crucioli, Uniti per la Costituzione.

“Considerato che, l’appalto delle opere civili, relativo al potenziamento infrastrutturale del nodo Voltri-Brignole ha subito dei notevoli rallentamenti per la crisi economica attraversata dalle imprese esecutrici dell’opera e il progetto relativo al parco urbano pensile con parcheggio pubblico per la zona di via Montesano, sopra la stazione ferroviaria di Brignole, era stato presentato nel giugno 2022, chiediamo a che punto sia lo stato di avanzamento dei lavori”, ha detto Crucioli.

Il progetto. Il piano, oggetto di un protocollo di intesa fra Regione Liguria, Comune di Genova e Rete Ferroviaria Italiana nel 2017. Dietro il cantiere la società cooperativa edilizia Porta Pila. L’obiettivo è un’autorimessa di box singoli, medi e doppi per ospitare 237 veicoli con numerose colonnine di ricarica elettrica oltre a 140 stalli a rotazione di Rfi, previsti al piano inferiore, utili per le esigenze di Terzo Valico, Nodo di Genova, metro e futura tramvia della Val Bisagno. La struttura si articolerà su tre piani, con una piastra piantumata a copertura dotata di un chiosco bar e realizzata sopra la galleria artificiale della linea metropolitana ferroviaria Voltri-Brignole in via di costruzione. Situato vicino alla sede Iren di prossima apertura, il silos aumenterà anche le disponibilità di parcheggio per utenti e dipendenti dell’azienda e consentirà di avviare, in collaborazione con Iren Energia, una comunità energetica di 700 metri quadri di pannelli fotovoltaici necessari per i consumi della struttura e per la ricarica di almeno 40 autovetture elettriche ogni giorno.

“Questo è un progetto che è atteso da tanto tempo dai cittadini e dai residenti di via Montesano, via Groppallo e della zona sovrastante – ha ricordato l’assessore alla Mobilità Matteo Campora – è una zona che necessità spazio perché ha una viabilità limitata, con larghezze stradali contenute e quindi trovare uno spazio verso la ferrovia è necessario. Molti anni fa è partito il progetto con la Cooperativa Borgopila, con alterne vicende legate al potenziamento del nodo ferroviario e il Comune di Genova ha costantemente spinto per il progetto e in ogni sede ne ha raccontato l’importanza. Possiamo dire che siamo abbastanza vicini all’inizio dei lavori di potenziamento necessari che si appoggiano sulla volta superiore della galleria“.

“Sistemi urbani, l’agenzia immobiliare che si occupa dei progetti delle Ferrovie ha già avviato i contatti con i soggetti residenti e mi ritengo ottimista e fiducioso: negli ultimi due mesi c’è stata una accelerazione. Non è un progetto del Comune di Genova, è un edificato su area ferroviaria, ma è un progetto fattibile e c’è interesse: nei prossimi mesi dovremmo avere maggiori informazioni e potrebbe essere opportuno illustrarlo in commissione”, ha concluso.