Genoa, Gudmundsson-show e la trasferta di Brescia finisce 0-3

Brescia. Terza vittoria di fila per il Genoa, che batte il Brescia, ultimo in classifica, per 0-3 al Rigamonti. Di Salcedo, partito titolare per un infortunio di Puscas, e Gudmundsson (doppietta per lui) le reti. La prima arrivata nel recupero del primo tempo, con un cross di Gudmundsson, deviazione di Andrenacci e il destro di Salcedo nel cuore dell’area di rigore, le altre due sono tutte merito di Ekuban e dell’islandese, che mette a tacere nel modo migliore le voci di un malumore dopo la mancata convocazione in Nazionale. Al 70′ Ekuban serve un assist al bacio per lui, che si invola nello spazio e aspetta l’uscita di Andrenacci per infilarlo con un tocco morbido col destro, al 92′ grande lavoro dell’attaccante di origini ghanesi che porta a spasso tre avversari e appoggia col destro per Gudmundsson che controlla col destro a eludere l’intervento di Andrenacci e col sinistro insacca.



Brescia che comunque ha cercato di dar fastidio, con cinque tiri in porta nel corso della partita, ma il Genoa è davvero di un altro livello e sembra aver messo il piede sull’acceleratore per non toglierlo più. I rossoblù non subiscono gol dal 10 febbraio e, nonostante gli infortuni, sanno sempre trovare nuova linfa. Il tonfo del Frosinone in casa contro il Cosenza alimenta anche sogni di gloria ancora più alti: ora il Genoa è a 56 punti contro i 62 della capolista e attende il risultato del Bari, atteso domani a Terni, dopo la conferma che il Sudtirol è sempre in corsa (vittoria contro la Spal) e momentaneo terzo posto a 51 punti

92′ E sono tre! Ancora merito della ditta Ekuban-Gudmundsson: grande lavoro dell’attaccante di origini ghanesi che porta a spasso tre avversari e appoggia col destro per l’islandese che controlla col destro a eludere l’intervento di Andrenacci e col sinistro insacca

90′ Saranno quattro i minuti di recupero

90′ Listkowski ci prova con un rasoterra sempre dalla distanza, Martinez para a terra

82′ Nel Brescia fuori Van De Looi per Labojko e Bisoli per Listkowski

81′ Crampi per Vogliacco, Gilardino preferisce sostituirlo con Criscito

78′ Ammonizione per Bani, che atterra Adryan

76′ Entra Hefti per Sabelli nel Genoa, fischiato (è ex della gara)

74′ Martinez risponde alla grande a un tentativo dalla distanza di Ndoj e mette in corner. Angolo che il Brescia non sfrutta

71′ Nel Brescia fuori Ayè per Bianchi e Niemeier per Rodriguez

70′ Raddoppio del Genoa! Ekuban serve un assist al bacio per Gudmundsson che si invola nello spazio e aspetta l’uscita di Andrenacci per infilarlo con un tocco morbido col destro

69′ Il calcio d’angolo non viene sfruttato e la squadra di Gastaldello ricomincia l’azione cercando di aprire la difesa rossoblù

68′ Batte Adryan, Martinez respinge e il Genoa riparte con Badelj che serve una palla non bella a Gudmundsson e l’islandese guadagna un corner

67′ Ndoj guadagna un corner in un duello con Sabelli che vede la punta del piede del genoano mettere la palla in angolo

65′ Triplo cambio per il Genoa: Sturaro prende il posto di Strootman, Frendrup quello di Jagiello ed Ekuban quello di Salcedo

64′ Chiusura provvidenziale di Vogliacco su Ayè che col sinistro stava per battere a rete. Azione del Brescia favorita da una palla persa da Sabelli sulla fascia. Il Brescia sembra più convinto

60′ Cross morbido di Gudmundsson per la testa di Salcedo: l’attaccante salta bene, ma imprime poca forza e Andrenacci blocca in presa alta

59′ Amonito Ndoj, che atterra Haps mentre si sta lanciando in contropiede

58′ Primo cambio della partita: nel Brescia entra Adryan per Galazzi

54′ Sabelli si rifugia in angolo di testa, sugli sviluppi del corner Ndoj ha un’occasione con un tiro dalla distanza che termina fuori non di molto

50′ Il Brescia non sfrutta il corner, il tentativo di Bisoli termina sul fondo

50′ Palla di Bisoli per Rodriguez, Vogliacco salva in angolo anticipandolo

47′ Ci prova Jallow dalla distanza col sinistro in caduta, palla tra le braccia di Martinez

46′ Si riparte con palla al Brescia

Primo tempo che termina con il Genoa in vantaggio a Brescia per 0-1 grazie al gol nel recupero del primo tempo di Salcedo, innescato da un cross di Gudmundsson che infila col destro un Andrenacci non impeccabile. Partita non così scontata, visto che il Brescia, ultimo in classifica, si è coperto e il Genoa fatica a costruire occasioni da rete. Nel primo tempo sono solo due: di Bani al 14′ con l’esterno da distanza ravvicinata e con Dragusin al 38′ che stava per battere a rete col destro, ma Ndoj glielo impedisce. Nel recupero la sblocca colui che la partita non avrebbe dovuto giocarla: Salcedo, subentrato nel riscaldamento a Puscas per un problema al ginocchio del rumeno, porta in vantaggio i rossoblù.

46′ Gol del Genoa: Gudmundsson riceve spalle alla porta e dalla linea di fondo crossa in mezzo, dove c’è Salcedo che riesce col destro a spingere il pallone in porta

38′ Occasione per il Genoa: da un calcio piazzato la palla arriva a Dragusin che prova il tiro in caduta, Ndoj gli impedisce la conclusione con la punta del piede, ma l’arbitro segna rimessa dal fondo

36′ Cross dalla sinistra di Huard, colpo di testa di Bisoli ampiamente sopra la traversa

35′ Il Genoa fatica a trovare spazi, Jagiello prova il destro dai 30 metri, rasoterra un po’ strozzato che termina fuori

35′ Salcedo a terra per un contatto con Adorni, il giocatore resta a terra e il Brescia mette la palla fuori

30′ Tanto possesso del Genoa, partita un po’ bloccata

23′ Tentativo al volo di Badelj al limite della lunetta dell’area, palla sul fondo

21′ Gudmundsson ha spazio, stoppa, avanza due passi e col destro prova un tiro a mezza altezza che però esce di un metro rispetto alla porta difesa da Andrenacci

14′ Occasione Genoa: punizione dal fondo battuta da Jagiello, colpo di testa di Salcedo, Vogliacco rimette in mezzo e Bani con l’esterno destro (quasi di tacco), da posizione ravvicinata, devia ma la palla finisce tra le braccia di Andrenacci.

12′ Cross di Jallow per Ayé, colpo di testa alto sopra la traversa

10′ Manata di Bisoli sul volto di Haps, l’arbitro lo richiama verbalmente

9′ Il Brescia guadagna un corner e prova lo schema per favorire il tiro dalla distanza di Huard, che non riesce, l’azione prosegue e Van De Looi tenta la botta da lontano. Il tiro è centrale e Martinez blocca

4′ Lancio lungo di Vogliacco per lo scatto di Sabelli, palla troppo profonda. Riparte il Brescia con una rimessa dal fondo

3′ Tentativo di cross di Haps, palla lunga per tutti

2′ Fallo di Sabelli su Huard, Brescia che batte il primo calcio piazzato nella metà campo del Genoa

1′ Si parte con palla al Genoa

Tegola prima del fischio d’inizio per il Genoa a Brescia, in programma alle 14 al Rigamonti. Durante il riscaldamento Puscas ha sentito un fastidio al ginocchio e Gilardino ha dovuto sostituirlo con Salcedo. Rispetto alle ultime formazioni c’è anche Jagiello dal primo minuto al posto di Sturaro.

Ecco le formazioni in campo

Brescia: Andrenacci, Jallow, Papetti, Adorni, Huard, Van De Looi (82′ Labojko), Bisoli (82′ Listkowski), Galazzi (58′ Adryan), Ndoj, Rodriguez (71′ Niemeijer), Ayè (71′ Bianchi).

Allenatore: Gastaldello

A disposizione: Lezzerini, Pace, Mangraviti, Karacic, Scavone, Bjorkengren.

Genoa: Martinez, Bani, Vogliacco (81′ Criscito), Dragusin, Sabelli (76′ Hefti), Jagiello (65′ Frendrup), Badelj, Strootman (65′ Sturaro), Haps, Gudmundsson, Salcedo (65′ Ekuban).

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Semper, Matturro, Ilsanker, Touré, Dragus, Yalcin.

Arbitro: Sozza di Seregno

Ammoniti: Ndoj (B); Bani (G)