Braccio incastrato nell’impastatrice, il cuoco di Lavagna è grave ma non rischia più l’amputazione

Lavagna. È ancora intubato e ricoverato in rianimazione all’ospedale San Martino di Genova il cuoco di 35 anni che ieri è rimasto incastrato con un braccio in un’impastatrice mentre lavorava in un ristorante di Lavagna. Ma rispetto a ieri c’è una buona notizia: secondo i medici non rischia più l’amputazione dell’arto.

L’uomo, arrivato in pronto soccorso in codice rosso, è stato operato ieri dagli ortopedici e dai vascolari. Le fratture causate dal macchinario sono state ridotte e al momento, come spiega la direzione del policlinico, sono in corso ulteriori valutazioni. Per la gravità dell’incidente il 35enne rischiava di perdere il braccio, ma ad oggi prevale l’ottimismo sull’evoluzione delle sue condizioni.

L’incidente è avvenuto domenica a pranzo, intorno alle 13.00, nella cucina del ristorante U Brunzin in via XX settembre. Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica Tango2 e la Croce Verde di Chiavari.

L’arto, in parte schiacciato, è stato risucchiato dall’ingranaggio. Il cuoco è stato prima soccorso dai proprietari del locale e poi dai sanitari del 118 che sono riusciti a ridurre l’emorragia. Nel ristorante sono intervenuti i carabinieri e i tecnici della Asl. L’impastatrice è stata sequestrata.