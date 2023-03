Borgo dei Borghi più belli d’Italia, Campo Ligure partecipa al concorso

Genova. Il Comune di Campo Ligure, membro della rete dei Borghi più Belli d’Italia, rappresenterà quest’anno la Regione Liguria nel concorso “Il Borgo dei Borghi 2023” che mette in confronto 20 borghi italiani in rappresentanza di ciascuna delle regioni. A dirlo Giovanni Oliveri, sindaco di Campo Ligure, in una nota diffusa.



“Il concorso – spiega il sindaco – si sviluppa attraverso la presentazione dei vari Borghi, ogni domenica, all’interno del format Kilimagiaro su Rai 3. Il filmato su Campo Ligure è andato in onda Domenica 15 Gennaio e dal 12 al 26 marzo sarà possibile votare i Borghi per portarli alla finale del 9 aprile dove sarà eletto il Borgo dei Borghi 2023. Le votazioni saranno effettuate su piattaforma Raiplay”.

“Siamo molto onorati e orgogliosi per questa grande opportunità, ma siamo altresì consapevoli delle

oggettive difficoltà di rappresentanza di un piccolo Borgo all’interno di una piccola regione come la nostra bellissima Liguria” prosegue il sindaco.

“Per questo motivo, con la Regione e altre collaborazioni, stiamo organizzando la miglior strategia possibile per ottenere un buon risultato e ciò dipende anche dalla capacità dei liguri di fare squadra votando e facendo votare compatti e numerosi il nostro Borgo” conclude il sindaco Oliveri.