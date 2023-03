Bonus trasporti, Ghio (Pd) ch: “Impossibile richiederlo, manca il decreto attuativo”

Roma. “Sono scaduti da un mese i 30 giorni di tempo per l’adozione del decreto interministeriale per dare attuazione alla proroga del Bonus Trasporti. La Ministra del Lavoro non è stata in grado di rispettare i tempi previsti dalla norma che lei stessa ha scritto e a pagarne le conseguenze sono soprattutto i più giovani, pendolari per studio o per lavoro. Dopo aver fatto perdere agli italiani la possibilità di richiedere il bonus trasporti nei mesi di gennaio e febbraio, siamo arrivati a marzo e tutto è ancora fermo. Sembra che la Ministra Calderone stia facendo di tutto per far perdere a studenti e lavoratori anche la possibilità di utilizzare il bonus ad aprile. Perché questi ritardi?”, se lo domanda la deputata del Partito Democratico e componente della Commissione trasporti Valentina Ghio che ha presentato un’interrogazione alla Camera.

“Questo decreto attuativo – osserva Ghio – si rende necessario perché a fine anno la Ministra Calderone ha lasciato scadere quello approvato l’anno precedente dal Ministro Orlando, per poi – viste le proteste degli oltre 3 milioni di utenti dei servizi di trasporto pubblico – fare marcia indietro e reintrodurlo. Grazie al bonus trasporti di 60 euro mensili, giovani e lavoratori avevano avuto un aiuto concreto per affrontare la crescita dell’inflazione. Calderone, Salvini e Giorgetti adottino subito il decreto e rendano di nuovo utilizzabile il bonus trasporti, che tra le altre cose ha aiutato le aziende di TPL ad aumentare il numero di abbonati e di conseguenza il loro giro di affari, diminuendo la circolazione dei mezzi privati a favore della mobilità collettiva”.

“Per avere risposte su un tema che impatta direttamente sulla vita lavorativa e scolastica delle persone e sui bilanci delle famiglie- conclude Ghio – ho presentato un’interrogazione per capire a che punto sia il percorso di adozione del decreto per permettere a chi viaggia con i mezzi pubblici di poter nuovamente usufruire del bonus trasporti in tempi brevi”.