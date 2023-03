Bogliasco, nulla da fare con Trieste: alla Vassallo finisce 7 a 17

Bogliasco. “Speravamo di trovare un Trieste stanco dopo la sconfitta patita due giorni fa a Savona in Coppa Len. Invece abbiamo trovato una squadra arrabbiata che non ci ha concesso nulla e che anzi ha fatto valere tutto il proprio valore”. Bastano queste parole, esternate da Daniele Magalotti subito dopo la sirena, per riassumere la sfida andata in scena questa sera alla Vassallo tra il suo Netafim Bogliasco e il Trieste del grande ex Daniele Bettini.

Nell’anticipo del 21° turno di Serie A1 i giuliani hanno espugnato la vasca ligure con un largo 17-7, rispettando i pronostici della vigilia che li vedevano ampiamente favoriti malgrado la recente e inutile fatica europea.

Dopo un avvio equilibrato, che ha visto le squadre per rispondersi punto su punto per oltre un tempo e mezzo, gli ospiti hanno cambiato marcia precedendo la sirena di metà gara con un break di 5-0 che ha cambiato volto alla sfida. Persa qualsiasi possibilità di racimolare anche solo un punto, Bogliasco ha però avuto il merito di provare a fare le cose per bene, sfruttando l’occasione per oliare i propri meccanismi in vista delle ultime e decisive sfide dirette della stagione.

“Oggi abbiamo giocato a pallanuoto e questo è il dato che più mi accontenta – ha proseguito Magalotti -. Ovviamente il valore tra noi e loro è enorme e il punteggio lo ha dimostrato. Però ho visto tante cose buone da parte dei miei ragazzi che mi lasciano ben sperare per il futuro. Ovviamente a patto di riproporle nelle gare che per noi saranno decisive, a cominciare da quella di mercoledì a Salerno”.

Il tabellino:

NETAFIM BOGLIASCO 1951 – PALLANUOTO TRIESTE 7-17

(Parziali: 2-3, 2-6, 2-4, 1-4)

NETAFIM BOGLIASCO 1951: E. Prian, A. Bottaro 1, D. Broggi Mazzetti, F. Gavazzi, J. Blanchard, G. Guidaldi, N. Mudrazija 1, F. Brambilla Di Civesio, G. Boero, F. Radojevic 1, D. Puccio 3, A. Canepa 1, A. Di Donna. All. Magalotti.

PALLANUOTO TRIESTE: P. Oliva, D. Podgornik 2, R. Petronio 3, I. Buljubasic, Vrlic, G. Valentino, I. Bego, M. Mezzarobba 3, A. Razzi 2, Y. Inaba 6, G. Bini 1, A. Mladossich, F. Ghiara. All. Bettini.

Arbitri: Navarra e Nicolai.

Note. Usciti per limite di falli Broggi Mazzetti (B) e Boero (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 2/7 e Trieste 2/9 + 3 rigori.