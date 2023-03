Bogliasco mantiene la promessa: Florentia battuta a domicilio

Bogliasco. Parola mantenuta. Malgrado un traguardo già conquistato con 32 minuti d’anticipo rispetto alla fine della stagione regolare, come alla vigilia le ragazze del Netafim Bogliasco non si sono risparmiate nell’ultimo turno di Serie A1.

Ospiti di una Rari Nantes Florentia viceversa ancora alla ricerca dei punti necessari a garantirsi la salvezza senza passare dalla tagliola dei playout, le biancazzurre liguri non hanno fatto sconti, onorando l’impegno fino in fondo: “Credo che la cosa migliore che potessimo fare per rispettare non solo lo sport ma anche la stessa Florentia fosse giocare al massimo dell’impegno – commenta a fine gara coach Mario Sinatra -. Lo avevamo preannunciato e lo abbiamo fatto, disputando un’ottima partita. Chiudiamo la stagione regolare con l’ottava vittoria ma soprattutto con il raggiungimento di quello che era l’obiettivo a inizio anno: l’ingresso nei playoff scudetto. Ora ci attendono due gare molto impegnative con l’Ekipe Orizzonte ma, come al solito, non scenderemo certo in vasca soltanto per onor di firma. Proveremo a fare la nostra partita, senza snaturarci e giocando come sappiamo e come abbiamo sempre fatto nel corso della stagione contro qualsiasi avversaria”.

La cronaca. Bastano pochi giri di lancetta per capire che le intenzioni del Bogliasco sono quelle di tramutare le parole in fatti. Trascinate da una Giulia Cuzzupè scatenata le levantine partono a razzo. Le prime due reti dell’incontro portano infatti la firma della mancina imperiese, che si ripete anche in chiusura di secondo tempo. Nel mezzo, a cavallo della prima sirena, arrivano i gol di Dorotea Spampinato e di Giulia Millo, che pur non chiudendo la contesa la indirizzano nettamente verso la Liguria. Florentia si scuote solo sullo 0-4, a metà della seconda ripresa, realizzando due reti in sequenza e una a ridosso del cambio vasca che dimezzano lo svantaggio.

Il tentativo di rimonta delle gigliate è però frustrato dal colpo di grazia calato in avvio di terzo quarto dal trio Di Maria-Millo-Riccio che vale il massimo divario in partita. Un ultimo doppio sussulto toscano precede la terza gioia personale di capitan Millo che riporta Bogliasco sul più quattro, chiudendo il punteggio con otto minuti d’anticipo. Nell’ultimo tempo, infatti, la rete non si scuote più né su un fronte né sull’altro, lasciando il tabellone immutato sul 9-5 per le ospiti e certificando il loro ottavo successo stagionale.

Il tabellino:

Rari Nantes Florentia – Netafim Bogliasco 1951 5-9

(Parziali: 0-3, 3-2, 2-4, 0-0)

Rari Nantes Florentia: C. Banchelli, M. Pantani, C. Nencha, S. Cordovani 2, G. Gasparri, N. Vittori, L. Nesti, B. Mugnai, M. Osti, B. Merli 1, I. Landi 1, Gattini 1, G. Pellegrino. All. Cotti

Netafim Bogliasco 1951: V. Uccella, A. Riccio 1, P. Di Maria 1, G. Cuzzupè 3, A. Mauceri, G. Millo 3, B. Rosta, R. Rogondino, M. Paganello, G. Cavallini, M. Carpaneto, D. Spampinato 1, M. Oberti. All. Sinatra

Arbitri: Paoletti e Nicolai

Note. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Florentia 2/13 e Bogliasco 1/7 più 1 rigore.