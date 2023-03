Bogliasco, le speranze di salvezza si spengono a Salerno

Salerno. Si spengono a Salerno le residue speranze salvezza del Netafim Bogliasco 1951.

Nel 22° turno di Serie A1 i ragazzi allenati da Daniele Magalotti cedono 13-8 in casa dei campani, scivolando a 8 lunghezze di distanza dal tredicesimo posto, l’ultimo che garantisce l’accesso ai playout. Con quattro gare ancora da giocare soltanto la matematica tiene di fatto in vita i biancazzurri, protagonisti di una gara generosa ma ancora una volta poco fortunata.

“Anche oggi abbiamo di che rammaricarci – commenta a fine gara l’allenatore biancazzurro -, abbiamo disputato un buon incontro ma, come spesso ci è capitato in questa stagione, abbiamo commesso troppi errori banali, soprattutto in attacco, e alla fine loro ci hanno condannato. Per l’aritmetica tuttavia non siamo ancora retrocessi e anche se le nostre velleità sono onestamente ridotte al lumicino abbiamo comunque il dovere di rispettare l’impegno fino in fondo. D’altronde indossiamo una calottina pesante, che si porta dietro un importante carico di storia. Non ci resta che provare ad onorarla fino all’ultimo secondo della stagione”.

Venendo alla partita odierna il Bogliasco avrebbe in effetti potuto far meglio ma l’imprecisione in attacco ha impedito ai levantini di riequilibrare una sfida che si è messa subito in salita. Avanti 2-0 a metà della prima frazione, la compagine salernitana è riuscita per lungo tempo a respingere gli assalti di Guidaldi e compagni, a segno solo in un’occasione nei primi venti minuti di gioco.

La sirena della riscossa è suonata troppo tardi, quando ormai il divario era diventato incolmabile. Malgrado questo i bogliaschini hanno provato ugualmente a rientrare in gara, aggrappandosi alle triplette di Puccio e Radojevic, oltre che alle reti singole di Brambilla e Canepa. Sforzo vano poiché Salerno non ha concesso regali.

Il tabellino:

CHECK-UP RN SALERNO – NETAFIM BOGLIASCO 1951 13-8

(Parziali: 2-1, 2-0, 4-4, 5-3)

CHECK-UP RN SALERNO: Taurisano, M. Luongo, U. Esposito 1, C. Sanges, G. Siani 1, D. Gallozzi 1, M. Tomasic, V. Gallo 5, G. Parrilli, Z. Bertoli 3, A. Barroso Macarro 2, D. Pica, G. Vassallo. All. Citro.

NETAFIM BOGLIASCO 1951: E. Prian, A. Bottaro, D. Broggi Mazzetti, F. Gavazzi, J. Blanchard, G. Guidaldi, N. Mudrazija, F. Brambilla Di Civesio 1, G. Boero, F. Radojevic 3, D. Puccio 3, A. Canepa 1, A. Di Donna. All. Magalotti.

Arbitri: Petronilli e Nicolosi.

Note. Usciti per limite di falli Luongo (Salerno) nel terzo tempo, Esposito (Salerno) e Canepa e Brambilla (Bogliasco) nel quarto.