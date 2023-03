Biodiversità, ‘Bee the Future’ arriva al Parco Villa Duchessa di Galliera

Genova. Grazie alla collaborazione con il Comune di Genova e APS Sistema Paesaggio Eataly procede

nell’obiettivo di donare 10 milioni di semi di fiori amici delle api per salvaguardare il benessere degli impollinatori e sensibilizzare sulla loro importanza.

Negli ultimi cinquant’anni le api stanno diminuendo in modo spaventoso in tutto il mondo. Nel 2018 Eataly ha avviato il progetto Bee the Future con la Fondazione Slowfood per la biodiversità Onlus, Arcoiris, azienda sementiera italiana esclusivamente biologica ed i Dipartimenti di Scienze Agrarie e Forestali dell’ Università degli Studi di Palermo.

Bee the Future ha come obiettivo il sostegno della biodiversità e il ripopolamento degli impollinatori in campo agricolo, tramite la donazione di sementi bio.

Durante i primi tre anni di attività e con il coinvolgimento di 80 agricoltori sensibili al tema della salute delle api, Bee the Future ha riforestato 100 ettari di terreni in zone agricole italiane intensamente coltivate a monocolture intervenendo in modo positivo nel miglioramento dell’ecosistema delle api.

Nel 2021 Eataly ha rilanciato il progetto per un ulteriore triennio con l’obiettivo di riforestare il verde pubblico delle città donando 10 milioni di semi di fiori amici delle api. In questa seconda fase Bee the Future è arrivato agli spazi urbani, prati, giardini delle città in collaborazione con differenti istituzioni locali.

L’operazione ha l’obiettivo di arricchire il verde urbano e periurbano creando delle oasi destinate alle api e agli insetti impollinatori. Ad oggi Eataly ha già donato circa 5 milioni di semi e si impegna a concludere il secondo triennio raggiungendo l’obiettivo prefissato.

Il Comune di Genova ha individuato nel Parco Storico Villa Duchessa di Galliera un luogo adatto alla

semina e insieme ad APS Sistema Paesaggio ha risposto alla call to action di Eataly destinando parte

delle meravigliose aree verdi del parco, tra cui gli orti storici, alla semina dei fiori amici delle api.

La semina è avvenuta martedì 28 marzo, in presenza di circa 100 bambini delle scuole del territorio che hanno seminato e appreso che il ruolo delle api, selvatiche e mellifere, è indispensabile per l’impollinazione delle piante anche ad uso alimentare. L’evento è stato reso possibile grazie all’Associazione Amici di Villa Duchessa di Galliera e ad Aster Genova.