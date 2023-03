Benessere, oltre 50 imprese genovesi “in vetrina” al Cosmoprof di Bologna

Genova. Sono oltre cinquanta le imprese del settore estetica ed acconciatura in visita in questi giorni al Cosmoprof di Bologna, la più importante manifestazione del settore. La nutrita delegazione genovese, guidata dal presidente regionale Confartigianato Acconciatori, Giuseppe Graci e dal segretario regionale Confartigianato Luca Costi, ha visitato i principali stands, dove vengono presentate le novità e le tendenze per un comparto in grande evoluzione.

Cosmoprof si conferma quale osservatorio mondiale dell’evoluzione del comparto cosmetico, grazie a consolidati progetti e iniziative volte ad offrire nuove ispirazioni agli artigiani del settore.

Anche quest’anno infatti Beauty Streams non ha mancato di redigere il Cosmo Trends Report, l’analisi che si occupa di rivelare le tendenze che guideranno la scena nei prossimi cinque anni. Tra le novità della primavera-estate 2023 nel settore dell’acconciatura, spicca l’ArmoLuce, la nuova collezione di tagli capelli proposta da Salvo Filetti. Presente anche Emre Ayaksiz, Global Ambassador di Schwarzkopf Professional, che, direttamente dalla Turchia, ha mostrato la sua versione di uno dei colori più di tendenza, il biondo. Un altro elemento innovativo di questa edizione è la Ingredients Zone, una nuova area espositiva incentrata sulla ricerca di materie prime, principi attivi e fragranze.

«La nostra visita annuale a Cosmoprof – commenta Giuseppe Graci, presidente regionale di Confartigianato Acconciatori – rappresenta un appuntamento formativo e di crescita molto sentito dalla categoria. L’acconciatore oggi deve cambiare radicalmente la propria impresa per stare sul mercato e rispondere alle esigenze dei clienti. Noi dobbiamo fare la nostra parte per erogare un servizio sempre più di qualità, mentre le istituzioni e gli enti preposti devono aiutarci a debellare la piaga dell’abusivismo, un danno per noi, per i clienti e per la collettività».

Sulla base dei dati Infocamere (2022), elaborati dall’osservatorio di Confartigianato Liguria, sono 2.511 le imprese artigiane attive nel settore dell’acconciatura della nostra regione, mentre il comparto dell’estetica consta di 1.211 realtà attive. Le microimprese sono così distribuite nelle province: 1.207 acconciatori e 533 estetisti a Genova, 525 e 275 a Savona, 376 e 189 alla Spezia, 403 e 214 a Imperia.