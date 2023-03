Basket, Valpetronio chiude l’Orologio con una vittoria contro la Gino Landini

Casarza Ligure. Si chiude con una vittoria la Fase a Orologio di Serie D per il Valpetronio Basket di coach Callea, vincente alla Scolastica di Casarza Ligure contro una compagine in netta crescita come la Gino Landini.

Approccio determinato da parte della Valle, che fin dai primi minuti coltiva un gap che le permette di chiudere il primo quarto sul 22-12. L’ottima difesa e il buon attacco continuano a incidere, con i padroni di casa che vanno all’intervallo lungo sul +12. Al rientro in campo, dopo aver quasi sfiorato i 20 punti di vantaggio, i lericini si rifanno vivi e giocano con un altro piglio: parziale di 15-23 e partita riaperta. Nell’ultima frazione la squadra di Coach Callea fa quadrato e rimane lucida nei momenti decisivi, contenendo i tentativi avversari e chiudendo così la sfida sul 66-58.

“Chiudiamo l’Orologio con una vittoria che serviva sia per il morale che per mettere un punto su una parte di stagione che reputo soddisfacente – commenta coach Fabio Callea – Il gruppo che, ricordiamolo, è un gruppo nuovo e giovane, è cresciuto e ha affrontato una partita che comunque per noi non contava nulla ai fini della classifica ma che contava molto per la prestazione. Abbiamo iniziato molto bene il primo quarto con un parziale di 13-2, caratterizzato da un’ottima difesa con aiuti e dal fatto che in attacco abbiamo attaccato bene il ferro. Poi siamo andati un po’ in difficoltà quando la partita si è innervosita ed è diventata più fisica. Sicuramente alcuni di noi non sono ancora pronti per giocare determinate fasi della partita quando si alza l’intensità ma, nonostante un terzo quarto che ha rimesso in piedi gli avversari dopo aver toccato quasi i 20 punti di vantaggio, nel finale siamo riusciti a rimanere uniti e alla fine l’abbiamo spuntata. Resta comunque una vittoria che deve portare fiducia ed entusiasmo per l’inizio dei Playoff”.

VALPETRONIO BASKET vs GINO LANDINI 66-58 (22-12; 14-12; 15-23; 15-11)

VALPETRONIO BASKET: Diakité 14, Calzolari 9, Marjanovic 7, Bottaro 13, Tasso N., Morina 15, Casazza, Gamaleri, Beltrami 8, Negrino, Tasso J., Davini. Coach: Callea. Ass: Bernardello.

