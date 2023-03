Basket, trasferta amara per il Cus Genova superato dal Vado

Genova. Sconfitta in trasferta per il Cus Basket in Serie C Silver. Gli uomini di coach Pansolin non riescono a bissare la brillante vittoria ottenuta lo scorso weekend contro il Tigullio Sport Team, uscendo a mani vuote dal Geodetico contro la Pallacanestro Vado.

Nel secondo quarto il parziale-chiave della sfida, con i vadesi che infliggono ai biancorossi un 32-25 che risulterà poi decisivo, con i Cussini che non riusciranno più a colmare il gap a fine partita.

TABELLINO

PALLACANESTRO VADO vs CUS GENOVA BASKET 66-53 (17-15; 32-25; 44-38)

PALLACANESTRO VADO: Bertolotti 13, Jojovic 8, Pellegrino 4, Ivankovic 9, Migone, Rondinini ne, Micalizzi, Tridondani 5, Squeri 8, Serafini ne, Vujic 17, Fantino 2. Coach: Saltarelli.

CUS GENOVA BASKET: Ricci 7, Pasqualetto 13, Vallefuoco 8, Leveratto ne, Pampuro 4, Cassanello 1, Grandeaux ne, Ferraro 15, Casucci 2, Sommariva 3, Esposito, De Censi. Coach: Pansolin.