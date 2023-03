Basket, sconfitta per Valpetronio nel derby contro Villaggio

Casarza Ligure. Sconfitta a Cogorno per il Valpetronio nel derby levantino contro il Villaggio Basket. Buona prova difensiva per i ragazzi di coach Callea, che però vengono superati nell’ultimo quarto.

Punteggio basso al PalaSport San Martino nel primo quarto, in cui si registra un parziale che sorride alla Valle per 6-9, ma ribaltato nel secondo quarto, con le due squadre che vanno a riposo sul 22-16. Valpetronio stringe le maglie in difesa e al rientro dagli spogliatoi fa registrare uno score di 10-16 che vale il pari. Tuttavia, nell’ultima frazione Villaggio fa sua l’inerzia e con un 15-5 di parziale si regala la vittoria nel derby.

Questo il commento di Fabio Callea, coach di Valpetronio: “Nonostante la sconfitta mi ritengo soddisfatto di alcuni aspetti. Nelle ultime partite abbiamo avuto dei problemi in difesa, soprattutto su situazione di pick and roll. Abbiamo lavorato in settimana e penso che alcuni risultati si siano visti. Ho visto un buon spirito di sacrificio e voglia di aiutarsi, mentre in attacco abbiamo fatto fatica nonostante un buon approccio alla gara e anche una discreta reazione nel terzo quarto. Però sicuramente non abbiamo attaccato bene la loro zona e non siamo riusciti a correre. Saranno cose su cui lavoreremo in vista dei Playoff”.

VILLAGGIO BASKET vs VALPETRONIO BASKET 46-37 (6-9; 16-7; 10-16; 15-5)

VILLAGGIO BASKET: Baratelli 11, Setaro L. 10, Brescia 7, Papini 7, Magagnotti 4, Podestà 4, Ostigoni 2, Vargas 1, Sciutti, Zippo, Setaro M., Chiartelli. Coach: Annigoni.

VALPETRONIO BASKET: Diakite 6, Calzolari 4, Marjanovic 5, Bottaro 12, Tasso N., Casazza, Gamaleri 2, Beltrami 3, Negrino ne, Tasso J. 3, Davini 2. Coach: Callea. Ass: Bernardello.

.