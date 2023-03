Basket, sconfitta per Valpetronio contro Ospedaletti nella seconda di orologio

Casarza Ligure. Sconfitta nella seconda sfida della Fase a Orologio di Serie D per il Valpetronio Basket. Ragazzi di coach Callea che vengono superati dal Basket Ospedaletti. Decisivo il break degli orange nella seconda frazione.

Partita molto equilibrata nella sua fase iniziale. Entrambi gli attacchi sono fluidi e le due squadre chiudono il primo “tempino” sul 20-19, quindi sul +1 per Valpetronio. Nella seconda frazione il break da parte degli orange che si dimostrerà in seguito decisivo: 13-21 per gli imperiesi, con un Colombo sugli scudi. Al rientro dall’intervallo lungo la sfida torna in equilibrio, con la Valle che cerca di avvicinare gli avversari. Si arriva così all’ultima frazione, in cui i padroni di casa cercano di agganciare i ponentini, senza però trovare l’affondo definitivo. Ospedaletti passa dunque alla Scolastica di Casarza Ligure contro Valpetronio.

Questo il commento di Fabio Callea, coach di Valpetronio: “Abbiamo perso una partita in cui di certo non hanno prevalso le difese. Siamo partiti abbastanza bene in attacco, facendo circolare bene la palla e trovando tiri aperti. In difesa abbiamo sofferto molto per tutta la gara la presenza di Colombo, un grosso problema per noi. Dal secondo quarto la partita è cambiata, diventando più nervosa perché Ospedaletti è stata brava a cambiare difese e a metterci in difficoltà contro la zona. Siamo sempre rimasti aggrappati ma non c’è mai stata l’impressione di poter mettere la testa avanti, o per meglio dire l’abbiamo fatto ma non siamo riusciti a staccarci definitivamente. Nel finale la partita è stata decisa da un fischio che ha indirizzato una gara che comunque, va detto, non era nelle nostre mani. Complimenti a Ospedaletti, venuta qua per trovare la prima vittoria del 2023. Noi adesso andiamo a Villaggio in uno scontro diretto per capire dove vogliamo arrivare”.

VALPETRONIO BASKET vs BASKET OSPEDALETTI 75-82 (20-19; 13-21; 17-18; 25-24)

VALPETRONIO BASKET: Diakite 11, Calzolari 18, Marjanovic 9, Bottaro 13, Tasso N 4, Morina 12, Casazza, Gamaleri ne, Beltrami 6, Tasso J ne, Davini 2. Coach: Callea. Ass: Bernardello.

BASKET OSPEDALETTI: Romani ne, Zunino 14, Ferraris ne, Bedini 11, Formica 2, Rudian, Paganini 2, Blasetta 10, Colombo 36, Vivo 7. Coach: Lupi.