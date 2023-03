Basket, rivincita del Cus su Virtus Genova: vittoria e terzo posto per gli universitari

Genova. Terzo posto blindato per il CUS Genova Basket in Serie C Silver, in vista della fase successiva.

Vittoria casalinga al PalaCUS per i ragazzi di Coach Pansolin contro una squadra, la Virtus Genova, che all’andata era riuscita ad avere la meglio.

Approccio importante dei biancorossi, che mettono il muso avanti fin dal primo quarto con un parziale di 25-13, mantenendo sempre gli avversari a distanza debita.

TABELLINO

CUS GENOVA vs VIRTUS GENOVA 70-58 (25-13; 43-27; 53-37)

CUS GENOVA: Ricci, Pasqualetto 2, Vallefuoco 10, Pampuro 20, Dufour 6, Cassanello 2, Grandeaux ne, Ferraro 12, Casucci 6, Sommariva 12, De Censi, Esposito ne. Coach: Pansolin.

VIRTUS GENOVA: Falco 2, Bianco 5, Camperi 6, Penna 2, Vavasori 4, Ansaldo 4, Delucchi 4, Mozzi 5, Sanni, Pierini ne, Denizel 4, D’Annunzio 22. Coach: Caorsi.