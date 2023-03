Basket Pegli: successo in Serie B contro Venaria, sconfitta contro Cogoleto in C

Genova. Una vittoria e una sconfitta per il Basket Pegli nel weekend. Successo casalingo per la prima squadra femminile in Serie B, ottenuto contro il Basket Venaria. Una sfida che proietta le ragazze di Coach Conte alla seconda fase e che permette loro di concludere la Regular Season con una vittoria. Sconfitta contro il Cogoleto Basket per la prima squadra maschile in Serie C Silver. Decisivi i parziali del primo e del terzo quarto per i ragazzi di Coach Conforti.

Serie B

Primo quarto equilibrato al PalaCorradi con Venaria che risponde colpo su colpo ad Arecco e compagne. Nella seconda frazione Pegli comincia a scavare un gap che sarà di +13 all’intervallo lungo. Complici alcuni adattamenti contro i quintetti piccoli avversari, le arancioblù cominciano il secondo tempo con il piglio giusto. Parziale di 20-11 nella terza frazione, per il +22. Nell’ultima frazione le pegliesi amministrano e ampliano il vantaggio, chiudendo così la Stagione Regolare con una vittoria.

“Non è stata di certo una gara semplice come può far pensare il +29 finale – afferma coach Mario Conte – Nei primi due quarti Venaria con i quintetti piccoli ci ha messo un po’ in difficoltà e abbiamo faticato ad essere continue. Dopo aver sistemato qualcosa negli spogliatoi durante l’intervallo, siamo riusciti a scavare un gap importante e rassicurante, riuscendo a tenere coinvolte tutte le nostre giocatrici”.

Serie C Silver

Gli arancioblù pagano un approccio meno attento del solito, con gli Sgrunters che mettono il muso avanti con un parziale di 22-13. Nel secondo quarto coach Conforti scuote i suoi, con Pegli che ricuce lo strappo e riesce ad andare a risposo sul 44-42. Al rientro dall’intervallo lungo però è ancora Cogoleto a piazzare un break, che risulterà decisivo. Nell’ultimo quarto Zaio e compagni cercano di agganciare nuovamente gli avversari ma alla fine i due punti vanno a Cogoleto.

Questo il commento di Alfredo Conforti: “Complimenti a Cogoleto, che è riuscita a portare a casa la partita. Il nostro approccio alla gara non è stato dei migliori, poi ci siamo ripresi giocando anche bene. Il gap però è rimasto e Cogoleto si è portata a casa la vittoria. Bravi loro. Fortunatamente il risultato non inficia il raggiungimento dei Playoff. Ora due settimane di pausa in cui lavoreremo sodo per arrivare pronti all’ultima partita con MY Basket”.