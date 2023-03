Basket Pegli batte Polismile e accede al Girone Titolo, coach Conte: “Siamo dove volevamo essere”

Genova. Il Basket Pegli di coach Conte non fallisce la sfida da dentro-fuori contro la Polismile Torino, valevole come spareggio per accedere al Girone Titolo di Serie B.

Era una partita decisiva per il prosieguo del campionato e capitan Arecco e compagne sono state brave a portare l’inerzia dalla loro fin dai primi minuti. Una vittoria figlia di un primo tempo maturo, in cui le ragazze di coach Conte subiscono solamente 18 punti e ne realizzano 45. Un gap poi gestito nel secondo tempo e ampliato fino al risultato finale di 86-39. Ottimo viatico in vista del Girone Titolo insieme a Cuneo, Torino e Derthona, con le quali Pegli si giocherà il campionato.

“Come avevo detto nel pregara, la partita secca poteva essere insidiosa. Abbiamo quindi provato ad aggredirla subito, tenendo il ritmo alto in difesa e provando a correre in attacco – dichiara coach Mario Conte -. Riuscire a subire solo 18 punti nei primi 2 quarti, segnandone 45 ci ha decisamente aiutati nel poter gestire la seconda metà di gara senza incorrere in pericoli. Una prestazione più che convincente che ci dà morale e consapevolezza per andare ad affrontare il Girone Titolo”.

TABELLINI

BASKET PEGLI vs POLISMILE TORINO 86-39 (24-8; 21-10; 19-14; 22-7)

BASKET PEGLI: Bertini ne, Monachello 5, Carbonell 6, Nezaj 9, Ranisavljevic 16, Orlandini, Aquilano 5, Nwachukwu 7, Magno 2, Arecco 10, Camarda 10, Barberis 16. Coach: Conte. Ass: Pozzato.

POLISMILE TORINO: Veronese, Carnevale 5, Mussatto 3, Abbate Daga, Cherubini 10, Audenino 2, Vitulo, Palumbo , Vairo 15, Torchio 2, Cappa 2. Coach: Terzolo. Ass: Landi.