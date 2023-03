Genova. Antonello Losito, giocatore del Basket Pegli, è stato convocato dal Settore Squadre Nazionali per il Raduno della “Selezione Centro” della Nazionale U15.

Il raduno si terrà tra il 14 e il 26 marzo a San Vincenzo, nel livornese.

Losito, classe ’08 di 202 cm, è arrivato in estate dalla Pallacanestro Mottola della presidentessa Notaristefano, per rinforzare il gruppo che sta affrontando il Campionato U15 e il Campionato U17 in Piemonte.