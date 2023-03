Basket, la capolista Sestri fa suo il big match contro il Cus Genova

Genova. Diciottesima vittoria per la Pallacanestro Sestri di coach Guida in Serie C Silver grazie al successo di ieri alla Tea Benedetti contro il CUS Genova Basket, unica compagine in grado di infliggere una sconfitta ai Seagulls durante questa stagione. Sestresi che mettono dunque un punto esclamativo sulla stagione regolare.

Il primo quarto è molto equilibrato, caratterizzato da molti contropiedi e grande intensità offensiva. Nella seconda frazione la partita si accende dal punto di vista fisico, con Sestri che tenta il primo allungo con chiudendo il secondo quarto con un parziale di 31-25 e andando a riposo sul +5. Al rientro in campo CUS cuce lo strappo e si riporta a contatto, ma Sestri rimane lucida e respinge le folate biancorosse stringendo le maglie in difesa, dimostrando grande circolazione di palla in attacco. Nell’ultima frazione l’allungo decisivo, chiuso dal canestro di Capitan Muzzì. Primo posto sempre più legittimato dai Seagulls in Serie C Silver.

“Non è stata di certo una delle nostre migliori partire a livello di gioco – commenta Mattia Calvia, primo assistente di coach Guida -. È stata una gara molto tesa in cui non abbiamo giocato come volevamo. Siamo stati molto lenti ad entrare nei giochi, potevamo fare sicuramente molto meglio. Nonostante non sia stata una delle nostre migliori partite ci portiamo a casa i due punti. Quando una squadra arriva con così tanti punti di vantaggio tutti cercano di fare il meglio e dare il 200% contro di noi e questo si vedrà ancora di più ai Playoff. Ma siamo un bel gruppo e puntiamo ad arrivare fino in fondo”.

TABELLINO

PALLACANESTRO SESTRI vs CUS GENOVA BASKET 72-66 (15-16; 31-25; 50-47)

PALLACANESTRO SESTRI: Pittaluga 12, Cavallaro 8, Zerbino ne, Muzzi 5, Fazio 10, De Paoli 8, Massabò ne, Pintus 13, Gallo 14, Khelifi 2, Capittini ne, Grosso ne. Coach: Guida.

CUS GENOVA BASKET: Ricci 2, Pasqualetto 11, Vallefuoco 18, Pampuro 7, Dufour 7, Cassanello 6, Grandeaux ne, Ferraro 6, Casucci 9, Sommariva, De Censi, Esposito ne. Coach: Pansolin.